طوارئ في غرفة القاهرة استعدادا لتنظيم معرض أهلًا رمضان 2026

أعلنت الغرفة التجارية للقاهرة، برئاسة أيمن العشري، حالة الطوارئ استعدادًا لتنظيم معرض أهلًا رمضان 2026، لدعم المواطنين بسلع ذات أسعار مخفضة، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية.

أولى اجتماعات لجنة المعارض استعدادًا لتنظيم معرض أهلًا رمضان

بدأت لجنة المعارض، برئاسة اللواء صلاح العبد، أمين صندوق غرفة القاهرة، أولى اجتماعاتها التحضيرية، بحضور إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو اللجنة، ومحمد تمام، الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي للغرفة، وأعضاء اللجنة من الجهاز التنفيذي للغرفة.

غرفة القاهرة تناقش استعدادات تنظيم معرض أهلا رمضان 2026، فيتو

مناقشة الخطوط العريضة لتنظيم معرض أهلًا رمضان 2026

واستعرضت اللجنة، خلال اجتماعها، بناءً على تعليمات أيمن العشري، رئيس الغرفة، الخطوط العريضة لتنظيم معرض أهلًا رمضان 2026، من خلال تبادل الآراء والمقترحات حول سبل تنظيم هذا المعرض، وآليات التنظيم، والقطاعات المقترح مشاركتها من السلع الأساسية التي تحتاجها الأسرة المصرية خلال الشهر الكريم بأسعار مخفضة، لتحقيق الهدف الرئيسي من المعرض.

مناقشات رؤية أعضاء اللجنة حول تنظيم المعرض



وتناولت مناقشات الاجتماع رؤية أعضاء اللجنة حول تنظيم المعرض، مستفيدين من تجارب المعارض السابقة، بالتأكيد على الإيجابيات وزيادتها ومناقشة اي مقترحات من شأنها تطوير المعرض لتحقيق مزيدًا من النجاح.

إعلان تفاصيل إقامة المعرض خلال الفترة القادمة

وأعلنت اللجنة عن استمرار اجتماعاتها استعدادًا لتنظيم المعرض ومتابعته خلال فترة إقامته حتى الانتهاء منه، وأنها ستعلن كافة التفاصيل خلال الفترة القادمة، بعد التنسيق بين الجهات المعنية والغرفة.

