الدفع بـ 16 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق مزرعة دواجن بالغربية (صور)

حريق مزرعة دواجن
حريق مزرعة دواجن بالغربية
دفعت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية بـ16 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق اندلع فجر اليوم داخل مزرعة دواجن بإحدى العزب التابعة لقرية ميت بدر بدائرة مركز سمنود.

تشييع جنازة طالب لقي مصرعه بحادث تصادم بالطريق الدولي في الغربية

137 قافلة طبية، حصاد جامعة طنطا خلال 2025

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظةالغربية قد تلقت إخطارا يفيد بنشوب حريق هائل داخل مزرعة دواجن، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد كبير من سيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط المكان لمنع امتداد النيران إلى المزارع والمنازل المجاورة.


وتمكنت قوات الإطفاء بالغربية من السيطرة على الحريق بعد جهود مكثفة استمرت عدة ساعات دون وقوع إصابات بشرية، فيما أسفر الحريق عن خسائر مادية بالمزرعة، وجار حصر التلفيات ومعرفة أسباب اندلاع الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

السيطرة على حريق بشونة كاوتش بقرية تفهنا العزب بالغربية

في سياق آخر شهدت قرية تفهنا العزب، اليوم، بمركز زفتى في محافظة الغربية نشوب حريق داخل شونة كاوتش ما أثار حالة من القلق بين الأهالي قبل أن تنجح قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق بالكامل ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالغربية تلقت بلاغا يفيد باندلاع النيران داخل الشونة وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، حيث تم التعامل مع الحريق ومحاصرته في وقت قياسي.

وأسفرت جهود قوات الحماية المدنية بـ زفتى والسنطة برئاسة المقدم مدحت عبد الجواد عن السيطرة الكاملة على الحريق دون وقوع أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح، فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتبريد المكان ومنع تجدد الاشتعال.

