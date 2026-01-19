الإثنين 19 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

استقرار سعر الأسمنت في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم

سعر الاسمنت
سعر الاسمنت
18 حجم الخط

أسعار الأسمنت، شهدت أسعار الأسمنت حالة من الاستقرار النسبي في الأسواق المحلية، لدى بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء والشركات والمصانع، صباح اليوم الإثنين الموافق 19 يناير 2026 وسط ثبات أسعار مدخلات الإنتاج واستقرار نسبي في سوق مواد البناء.

وتستعرض «فيتو» أسعار الأسمنت بمختلف أنواعه في السوق المصرية، وفق آخر التحديثات المعلنة من بوابة الأسعار المحلية (التابعة لمجلس الوزراء) والشركات المنتجة.

أسعار الأسمنت على بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء

أسعار الأسمنت بمختلف أنواعه في السوق المصرية، وفق آخر التحديثات المعلنة من بوابة الأسعار المحلية (التابعة لمجلس الوزراء):

سعر الأسمنت الرمادي

سجل سعر طن الأسمنت نحو 3982.08 جنيه، على بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الأسمنت في السوق المحلية

• أسمنت السويس المقاوم: سجل سعر الطن حوالي 3910 جنيهات.
• أسمنت حلوان المقاوم: بلغ نحو 3900 جنيه للطن.
• أسمنت المنيا: سجل حوالي لـ3800 جنيه للطن.

الأسمنت وأهميته في السوق

يُعد الأسمنت من أهم مواد البناء الأساسية التي يعتمد عليها قطاع التشييد والبناء، حيث يدخل في تنفيذ المشروعات السكنية والصناعية ومشروعات البنية التحتية، ما يجعل تحركات أسعاره ذات تأثير مباشر على تكلفة البناء وأسعار الوحدات العقارية.

أنواع الأسمنت المتداولة في السوق

تنقسم أنواع الأسمنت المتداولة في السوق المصرية إلى عدة فئات رئيسية، أبرزها:

الأسمنت الرمادي:

ويُعد الأكثر استخدامًا في أعمال البناء المختلفة، ويتميز بتوافره على نطاق واسع في السوق المحلية.

الأسمنت الأبيض:

يُستخدم في التشطيبات والأعمال المعمارية الخاصة، ويتميز بلونه الفاتح وارتفاع تكلفته مقارنة بالأسمنت الرمادي.

الأسمنت المقاوم للكبريتات:

يُستخدم في المشروعات التي تتطلب مقاومة عالية للرطوبة والأملاح، مثل محطات الصرف الصحي والمنشآت الساحلية.

العوامل المؤثرة على أسعار الأسمنت

تتأثر أسعار الأسمنت بعدة عوامل رئيسية، من أبرزها:
• تكلفة الطاقة والوقود
• أسعار المواد الخام
• سعر صرف العملات
• حجم الطلب في قطاع التشييد والبناء
• حجم المعروض من المصانع المحلية

الأسمنت ودوره في الاقتصاد

تلعب صناعة الأسمنت دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، حيث توفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتساهم في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، إلى جانب دورها في دعم الصناعات المرتبطة بقطاع البناء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الأسمن اسعار الاسمنت الأسواق المحلية اليوم الاثنين سوق مواد البناء سعر الاسمنت صباح اليوم الاثنين

مواد متعلقة

سعر الـ 100 ين ياباني في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم

أسعار الرمل في سوق مواد البناء بختام تعاملات اليوم الأحد

سعر الريال العماني في البنك الأهلي بختام تعاملات اليوم الأحد

أسعار الجبس في سوق مواد البناء مساء اليوم الأحد

أسعار طن الحديد في سوق مواد البناء بختام تعاملات اليوم الأحد

سعر الريال القطري في بنك مصر بختام تعاملات اليوم الأحد

أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء بختام تعاملات اليوم الأحد

سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي
ads

الأكثر قراءة

سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي صباح اليوم

بعد قليل، انطلاق المؤتمر الدولي الـ 36 للأعلى للشئون الإسلامية برعاية السيسي

اللتر يتراجع 9 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

أخبار مصر: مواعيد تشغيل مترو الأنفاق في رمضان، انخفاض أسعار اللحوم، هبة السيسي تروي تفاصيل إصابتها بالسرطان، انفراجة اقتصادية

حصيلة أهداف كأس أمم أفريقيا 2025 بعد تتويج السنغال باللقب

7050 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 19 يناير 2026

موعد قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

أزمات سد النهضة وغزة السودان تتصدر قمة السيسي وترامب بدافوس

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الفاكهة اليوم، الفراولة ترتفع 3 جنيهات في سوق العبور

3 حقوق للعاملة المرضعة وفقا لقانون الطفل، تعرف عليها

اللتر يتراجع 9 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منها تحويل القبلة، ما فضائل شهر شعبان والأحداث التي ذكرت فيه؟

بدايته غدا، دعاء استقبال شهر شعبان

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 19 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية