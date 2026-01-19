7 مبادئ قضائية لفتوى مجلس الدولة لتنظيم طرق الطعن على القرارات الإدارية المخالفة

18 حجم الخط

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدد من المبادئ القضائية لتنظيم القرارات الإدارية الصادرة من الجهاز الإداري للدولة.

وجاءت هذه المبادئ كالتالي:

القرارات الإدارية يجب التظلم منها خلال فترة محددة

أولا: القرارات الإدارية يجب التظلم منها خلال ٦٠ يوم من تاريخ نشرها أو علم صاحب الشأن من التظلم، وأن القرار الإداري يحصن بعد مرور هذه المدة.

ثانيا: وإن كان الاصل أن الأحكام القضائية تنفذ وفقا لمنطوق الحكم إلا أنه يجب تنفيذ الحكم وفقا لأسباب الحكم المرتبطة ارتباطا لصيقا بمنطوق الحكم.

ثالثا: عند انتهاء مدة تعيين الوظائف القيادية يجب نقله لوظيفة أخرى معادلة لوظيفته السابقة.

رابعا: يجوز لصاحب الوظيفة القيادية التي لم يجدد له أن يتقدم مرة أخرى لشغل الوظيفة أو وظيفة قيادية أخرى.

خامسا: لا يسوغ اللجوء لاستخدام الندب لشغل الوظائف القيادية إلا في حالات الضرورة فقط لانتظام وضمان سير العمل.

سادسا: مدة الندب لشغل الوظائف القيادية لا يجب أن تتعدى المدة المطلوبة للإعلان عن شغل هذه الوظيفة بالطريق الذي رسمه القانون.

سابعا: يجب على السلطة المختصة بالتزامن مع ندب أحد العاملين لشغل الوظائف القيادية بالإعلان في نفس الوقت عن شغل تلك الوظائف عن طريق المسابقة في أسرع وقت ممكن وحين اتخاذ تلك الإجراءات يكون فقط حينها الندب مستجمعا عناصر صحته القائمة على الضرورة لحسن سير العمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.