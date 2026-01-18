دفاع اليوتيوبر محمد عبد العاطي: تعذر حضور موكلي وراء تأخير الإفراج عنه

18 حجم الخط

قال دفاع اليوتيوبر محمد عبد العاطي، إن تعذر حضور موكله من محبسه حال دون عرضه على جهات التحقيق، وبالتالي لم يتم الإفراج عنه حتى الآن.

وتابع أن ذلك لحين تحديد موعد جديد لعرضه على النيابة المختصة، للنظر في أمر إخلاء سبيله بعد صدور حكم محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بتخفيف الحكم إلى ثلاثة أشهر.

تعذر حضور اليوتيوبر محمد عبد العاطي من محبسه أمام جهات التحقيق

وفي سياق متصل، كانت قضت محكمة مستأنف جنح الاقتصادية، بقبول استئناف البلوجر محمد عبد العاطي، وتخفيف العقوبة للحبس 3 أشهر بدلًا من سنتين، في قضية نشر فيديوهات خادشة للحياء العام، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر البلوجر محمد عبد العاطي خلال جلسة استئناف على الحكم الصادر ضده بالحبس سنتين، أمام محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بشكل ملفت للنظر، وتظهر عليه علامات نقص الوزن.

ومن جانبه، قال محاميه إن موكله هو يوتيوبر وليس تيك توكر يظهر في اللايفات للحصول على الهدايا، كما أنه يقدم محتواه على اليوتيوب، ويتم مراجعة الفيديوهات من الموقع قبل نشرها، ومحتواه يُصنف أنه +18 وبالتالي لم يؤثر على النشء.

وأكمل: أنا بطلب أعرض فيديوهات من مسلسلات رمضان اللي مليانة خدش للحياء وإيحاءات لكن في غرفة المشورة، وهو ما قوبل بالرفض من قِبل هيئة المحكمة، معللًا أن المحكمة لا تشاهد المسلسلات.

