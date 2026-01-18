الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

دفاع اليوتيوبر محمد عبد العاطي: تعذر حضور موكلي وراء تأخير الإفراج عنه

محمد عبد العاطي
محمد عبد العاطي
18 حجم الخط

قال دفاع اليوتيوبر محمد عبد العاطي، إن تعذر حضور موكله من محبسه حال دون عرضه على جهات التحقيق، وبالتالي لم يتم الإفراج عنه حتى الآن.

وتابع أن ذلك لحين تحديد موعد جديد لعرضه على النيابة المختصة، للنظر في أمر إخلاء سبيله بعد صدور حكم محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بتخفيف الحكم إلى ثلاثة أشهر.

تعذر حضور اليوتيوبر محمد عبد العاطي من محبسه أمام جهات التحقيق

وفي سياق متصل، كانت قضت محكمة مستأنف جنح الاقتصادية، بقبول استئناف البلوجر محمد عبد العاطي، وتخفيف العقوبة للحبس 3 أشهر بدلًا من سنتين، في قضية نشر فيديوهات خادشة للحياء العام، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وظهر البلوجر محمد عبد العاطي خلال جلسة استئناف على الحكم الصادر ضده بالحبس سنتين، أمام محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بشكل ملفت للنظر، وتظهر عليه علامات نقص الوزن.

 

ومن جانبه، قال محاميه إن موكله هو يوتيوبر وليس تيك توكر يظهر في اللايفات للحصول على الهدايا، كما أنه يقدم محتواه على اليوتيوب، ويتم مراجعة الفيديوهات من الموقع قبل نشرها، ومحتواه يُصنف أنه +18 وبالتالي لم يؤثر على النشء.

 

وأكمل: أنا بطلب أعرض فيديوهات من مسلسلات رمضان اللي مليانة خدش للحياء وإيحاءات لكن في غرفة المشورة، وهو ما قوبل بالرفض من قِبل هيئة المحكمة، معللًا أن المحكمة لا تشاهد المسلسلات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اليوتيوبر محمد عبد العاطي النيابة المختصة حكمة جنح مستأنف الاقتصادية مستانف الاقتصادية النيابة الاقتصادية

مواد متعلقة

أولى جلسات دعوى إقالة حسام حسن وحل اتحاد الكرة 22 فبراير

مبدأ قضائي: الشاهد لا يجبر على تقديم دليل ضد نفسه كما لا يجوز تفتيشه إلا وفقا للقانون

قضايا الدولة تشارك في البرنامج التدريبي لمكافحة الفساد

ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 77 مليون جنيه

قمة السيسي وترامب أبرزها، 10 معلومات عن منتدى دافوس الاقتصادي 2026

العظمى بالقاهرة 20 والصغرى بكاترين 1 مئوية، درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

وكيل الشيوخ: ارتفاع منسوب سطح البحر يهدد بغرق أجزاء من الدلتا وتملح الأراضي

تكليفات حاسمة من السيسي لـ رئيس هيئة قناة السويس

ضحايا هتك العرض بدار أيتام مصر الجديدة: تعرضنا للتهديد بالتشريد في الشارع

اشترك معانا هتاخد أرباح، ضبط تشكيل عصابي بتهمة النصب على المواطنين عبر موقع إلكتروني مزيف

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف منها الفلفل والجزر وانخفاض الخيار والليمون

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع مفاجئ يضرب البرتقال وزيادة المانجو 10 جنيهات رغم الركود

أسعار الذهب اليوم الأحد 18 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قبل استطلاع هلال شعبان، ما المراد برؤية الهلال في الشريعة الإسلامية وبم تثبت

الأزهر: الإسراء والمعراج محطة إيمانية لتفكيك خطاب التطرف وترسيخ قيم السلام والتعايش

من سنة الحبيب، فضل شهر شعبان وأهم الأعمال المستحبة فيه (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية