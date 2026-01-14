تجديد حبس راكبة بتهمة حيازة كمية من مخدر الأفيون بمطار القاهرة

18 حجم الخط

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس راكبة لاتهامها بحيازة كمية من مخدر الأفيون بقصد تهريبه إلى خارج البلاد عبر مطار القاهرة الدولي، 15 يوما على ذمة التحقيق.

البداية كانت عندما وردت معلومات لرجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بحيازة راكبة كمية من المواد المخدرة بمطار القاهرة بقصد تهريبها إلى خارج البلاد، وعلى الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري بالتنسيق مع أمن المطار وتم ضبطها وبتفتيشها بواسطة الشرطة النسائية عثر بحوزتها على كمية من مخدر الأفيون تخفيها داخل ملابسها.

وبمواجهتها اعترفت بحيازتها المواد المخدرة بقصد تهريبها، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الاتجار في المخدرات بالقانون

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

