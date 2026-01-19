معتز الشناوي: نواب حزب العدل لن يمرروا أي تشريع دون معرفة التكلفة والمستفيد

18 حجم الخط

قال الكاتب الصحفي معتز الشناوي، المتحدث الرسمي باسم حزب العدل، إن الرهان الحقيقي داخل البرلمان لا يقاس بعدد المقاعد، بقدر ما يرتبط بامتلاك النواب للموقف والقدرة على المساءلة، معتبرًا أن التجربة البرلمانية المصرية أثبتت أن التأثير السياسي لا يرتبط بالأغلبية العددية بقدر ارتباطه بالجرأة وتحمل الكلفة.

أهمية تواجد حزب العدل باللجان النوعية

وأوضح الشناوي أن وجود نواب أصحاب موقف يمكنه تحويل اللجان النوعية من مجرد آليات تمرير تشريعي إلى مساحات حقيقية للنقاش والمحاسبة، تعكس مصالح المواطنين وتضع السياسات العامة تحت رقابة فعلية، مشيرًا إلى أن التاريخ البرلماني المصري يزخر بنماذج لنواب معارضين تركوا أثرًا واضحًا رغم محدودية عددهم.

وأشار المتحدث باسم حزب العدل إلى أن التغيرات التي طرأت على المشهد الانتخابي في مصر لم تكن عشوائية، بل جاءت نتيجة مراجعات سياسية وقانونية، لافتًا إلى أن صدور أحكام قضائية مؤخرًا أعاد التأكيد على خضوع العملية الانتخابية لرقابة حقيقية، وأن الطعون الجادة باتت ذات أثر ملموس، وهو ما اعتبره مؤشرًا على تحول في قواعد اللعبة السياسية.

وفيما يتعلق بالخريطة الحزبية، قال الشناوي إنها تبدو متعددة من حيث الشكل، لكنها غير متوازنة فعليًا، مؤكدًا أن الأغلبية العددية ما زالت قائمة داخل البرلمان، إلا أن قدرتها على تمرير التشريعات دون نقاش أو كلفة سياسية لم تعد كما كانت، مشددًا على أن التوازن داخل المجالس النيابية لا يُمنح، بل يُنتزع عبر العمل الجاد داخل اللجان والجلسات العامة.

وأكد الشناوي أن نواب حزب العدل لا يقتصر دورهم على العمل تحت القبة، بل يمتد إلى الشارع والتواصل اليومي مع المواطنين في مختلف المحافظات، من أقصى الصعيد إلى الإسكندرية، بهدف نقل هموم الناس إلى البرلمان، وإعادة القوانين والتشريعات إلى المجتمع بشفافية.

وأوضح أن القوانين الاقتصادية والاجتماعية المرتقبة، وعلى رأسها ملفات الديون والضرائب والاستثمار والعمل والحماية الاجتماعية، إضافة إلى الإيجارات السكنية وحقوق ذوي الإعاقة ومفوضية عدم التمييز وقوانين الانتخابات والأحزاب، ستكون الاختبار الحقيقي لأداء البرلمان خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن نواب حزب العدل لن يمرروا أي تشريع دون طرح السؤال الأساسي المتعلق بمن يتحمل التكلفة ومن يستفيد.

واختتم الشناوي تصريحاته بالتأكيد على أن المواطنين لا يبحثون عن برلمان هادئ بقدر بحثهم عن برلمان صادق، قادر على التعبير عن مصالحهم والدفاع عنها داخل المؤسسات التشريعية.

