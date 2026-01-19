الإثنين 19 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تنكرا في نقاب، أمر ضبط وإحضار لمتهمين بقتل وسرقة سيدة في بولاق الدكرور

حبس
حبس
18 حجم الخط

أمرت  نيابة بولاق الدكرور بسرعة ضبط وإحضار عاطلين يرتديان نقاب متهمان بقتل وسرقة سيدة داخل شقتها بدائرة القسم، وصرحت بدفن جثة المجني عليها عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت مباحث  قسم شرطة بولاق الدكرور تلقت بلاغا يفيد بالعثور على جثة سيدة متوفاة داخل شقتها في منطقة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة مخنوقة ويوجد بعثرة في محتويات الشقة وسرقة مشغولات ذهبية، وبسماع ابنة المجني عليها قالت بأنه أثناء جلوسهما في الشقة طرق عليهما الباب شخصان يرتديان نقاب وادعيا أنهما جيران جدد لهم ويريدون التعرف عليهم.

وأضافت ابنة المجني عليها ما أن دخلا هذان الشخصان وجلسا حتى قاما بالتعدي عليهما بالضرب ثم قيداها وألقياها في إحدى الغرف وخنقا والدتها ثم سرقا مشغولات ذهبية ملكهم وفرا هاربين.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

عقوبة القتل

وتنص  المادة 234 من قانون العقوبات على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد. 

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة بولاق الدكرور قسم شرطة بولاق الدكرور النيابة العامة مديرية أمن الجيزة أمن الجيزة اخبار الحوادث

مواد متعلقة

حبس المتهم بقتل صديقه في حلوان

تأجيل جلسة محاكمة المتهم بقتل عروس المنوفية لتعذر وصوله المحكمة

القبض على متهم بقتل صديقه في حلوان

تجديد حبس طفل متهم بقتل مسنة بالخطأ في المرج وإيداعه دار رعاية الأحداث
ads

الأكثر قراءة

بعد قليل، انطلاق المؤتمر الدولي الـ 36 للأعلى للشئون الإسلامية برعاية السيسي

سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي صباح اليوم

اللتر يتراجع 9 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

حصيلة أهداف كأس أمم أفريقيا 2025 بعد تتويج السنغال باللقب

أخبار مصر: مواعيد تشغيل مترو الأنفاق في رمضان، انخفاض أسعار اللحوم، هبة السيسي تروي تفاصيل إصابتها بالسرطان، انفراجة اقتصادية

7050 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 19 يناير 2026

موعد قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

أزمات سد النهضة وغزة السودان تتصدر قمة السيسي وترامب بدافوس

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

بعد إلغاء حجوزات "فوري"، ما هي الطرق البديلة للحصول على تذاكر القطارات؟

سعر الفاكهة اليوم، الفراولة ترتفع 3 جنيهات في سوق العبور

3 حقوق للعاملة المرضعة وفقا لقانون الطفل، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منها تحويل القبلة، ما فضائل شهر شعبان والأحداث التي ذكرت فيه؟

بدايته غدا، دعاء استقبال شهر شعبان

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 19 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية