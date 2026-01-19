تنكرا في نقاب، أمر ضبط وإحضار لمتهمين بقتل وسرقة سيدة في بولاق الدكرور

18 حجم الخط

أمرت نيابة بولاق الدكرور بسرعة ضبط وإحضار عاطلين يرتديان نقاب متهمان بقتل وسرقة سيدة داخل شقتها بدائرة القسم، وصرحت بدفن جثة المجني عليها عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور تلقت بلاغا يفيد بالعثور على جثة سيدة متوفاة داخل شقتها في منطقة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة مخنوقة ويوجد بعثرة في محتويات الشقة وسرقة مشغولات ذهبية، وبسماع ابنة المجني عليها قالت بأنه أثناء جلوسهما في الشقة طرق عليهما الباب شخصان يرتديان نقاب وادعيا أنهما جيران جدد لهم ويريدون التعرف عليهم.

وأضافت ابنة المجني عليها ما أن دخلا هذان الشخصان وجلسا حتى قاما بالتعدي عليهما بالضرب ثم قيداها وألقياها في إحدى الغرف وخنقا والدتها ثم سرقا مشغولات ذهبية ملكهم وفرا هاربين.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

عقوبة القتل

وتنص المادة 234 من قانون العقوبات على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

