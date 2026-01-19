الإثنين 19 يناير 2026
ميندي يحسم الجدل حول تصديه لضربة جزاء نهائي الكان

أمم أفريقيا، تحدث إدوارد ميندي، حارس مرمى منتخب السنغال، عن ركلة الجزاء التي تصدى لها من اللاعب براهيم دياز، في الثانية الأخيرة من الوقت الأصلي بنهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال ميندي، “من غير المنطقي الحديث عن اتفاق بيني وبين لاعب المغرب من أجل إهدار ركلة الجزاء، المغرب يلعب على أرضه وينتظر بطولة لم يحققها منذ 50 عاما”.

وأوضح “ميندي”: “دياز لاعب المنتخب المغربي حاول تسجيل الكرة بالطريقة التي اعتقد أنها مناسبة من أجل حسم البطولة، وأنا قمت بعملي وتصديت للكرة وأنقذت شباكي، هذا كل ما في الأمر”.

وتابع: “قدمنا مباراة قوية  ونستحق الفوز والتتويج باللقب، ويجب غلق هذا الملف، والاستعداد للمشاركة في كأس العالم”.

وشهدت الساعات الماضية حالة من الجدل وأنباء حول اتفاق جرى بين منتخبي المغرب والسنغال من أجل إهدار ركلة الجزاء التي اعترض عليها أسود التيرانجا، وقاموا بمغادرة الملعب والانسحاب.

وفاز منتخب السنغال بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على منتخب المغرب صاحب الأرض بهدف نظيف، في الوقت الإضافي، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

