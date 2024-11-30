مؤشرات وأرقام في يوم التسوق الكبير.. نمو الطلب على الشراء عبر الإنترنت.. وإقبال صائدي الصفقات على التليفزيونات.. وشعبة الأجهزة الكهربائية: عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء حقيقية هذا العام

فعاليات الجمعة البيضاء 2024، انطلقت، أمس الجمعة، فعاليات يوم التخفيضات والعروض، الذي يطلق عليه الجمعة البيضاء أو “البلاك فرايدي” وهو موسم التخفيضات الكبرى المحدد بيوم الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر، حيث تقدم المحال التجارية والمتاجر الإلكترونية تخفيضات كبيرة على أسعار منتجاتها.

عروض الجمعة البيضاء أو البلاك فرايدي 2024، فيتو

انطلاق فعاليات المبيعات السنوي تحت شعار «لا تفوت الفرصة»

وتشير الإحصائيات العالمية إلى أن يوم البلاك فرايدي في الولايات المتحدة ودول أوروبا يعد من أكثر المواسم اقبالًا بالشراء من قبل المستهلكين للاستفادة من العروض والخصومات، خاصة أنه يأتي بعد يوم من عيد الشكر الذي يحتفل به يوم الخميس 28 نوفمبر، لينطلق فعاليات «البلاك فرايدي» أو يوم المبيعات السنوي تحت شعار «لا تفوت الفرصة».

عروض الجمعة البيضاء أو البلاك فرايدي 2024، فيتو

إقبال متزايد من المواطنين على الشراء في الجمعة البيضاء

وفي نفس التوقيت؛ تشهد المحال التجارية والمتاجر الإلكترونية في الدول العربية إقبالًا متزايدًا على الشراء خلال يوم الجمعة البيضاء، الذي تقدم فيه المحال عروضها وتخفيضاتها الكبيرة، وهو يحاكي فعاليات «البلاك فرايدي» في الدول الغربية، لكن مع تغيير أسم الفعالية وذلك احترامًا لقدسية يوم الجمعة أطلق عليه «الجمعة البيضاء».

عروض الجمعة البيضاء أو البلاك فرايدي 2024، فيتو

نوفمبر شهر الخصومات والعروض السنوية

ويقتصر يوم المبيعات السنوي «البلاك فرايدي» على يوم واحد في دول العالم؛ لكن في الدول العربية اتخذت المحال والمتاجر الإلكترونية والشركات الصغيرة والمتناهية الصغر من شهر نوفمبر شهرًا للخصومات والعروض السنوية، بتخفيضات تصل لـ 75% في بعض السلع والمنتجات.

عروض الجمعة البيضاء أو البلاك فراي دي 2024، فيتو

عروض الجمعة البيضاء لا تقتصر على المنتجات الاستهلاكية

وفي الوطن العربي، لا يقتصر عروض الجمعة البيضاء على المنتجات الاستهلاكية والأزياء والإكسسوارات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، بل تشمل العروض والتخفيضات في عيادات ومراكز التجميل والعناية بالبشرة والجسم.

عروض الجمعة البيضاء أو البلاك فرايدي 2024، فيتو

أبرز الإحصائيات بشأن مبيعات البلاك فرايدي

وبالحديث عن أبرز إحصائيات مبيعات الجمعة البيضاء أو البلاك فرايدي في عدد من الدول، وتوقعات مبيعات البلاك فرايدي 2024، نستعرضها في السطور الأتية:

مبيعات البلاك فرايدي وصلت لـ 9.8 مليار دولار في عام 2023

وصلت أرقام مبيعات البلاك فرايدي لـ 9.8 مليار دولار في عام 2023، وهي مبيعات عبر الإنترنت فقط، وذلك مع مشاركة ما يقدر بنحو 230 مليون متسوق في الصفقات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

إحصائيات مبيعات البلاك فرايدي وفقًا لموقع ديماندساجا، فيتو

مواعيد إقبال المواطنين على الشراء في موسم التخفيضات

وتختلف مواعيد إقبال المواطنين على الشراء في موسم التخفيضات، ففي الدول الغربية تكون فترة ذروة المبيعات وإقبال المواطنين على المحال للاستفادة من عروض البلاك فرايدي من الساعة 11 صباحًا إلى 4 عصرًا.

بينما تبدأ فعاليات الجمعة البيضاء في الدول العربية من الساعة 11 صباحًا إلى 10 مساءً.

عروض الجمعة البيضاء أو البلاك فرايدي 2024، فيتو

المستهلكون لديهم دافع متزايد للشراء عبر الإنترنت

ووفقًا لإحصائيات؛ فإن حجم مبيعات البلاك فرايدي يوجه رسالة واضحة لأصحاب الشركات؛ بأن المستهلكين لديهم دافع متزايد للشراء عبر الإنترنت، وعزز من ذلك الإجراءات الحمائية التي اتخذتها الدول خلال الثلاث سنوات الماضية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

توقعات بارتفاع مبيعات البلاك فرايدي 2024 إلى 10.8 مليار دولار

وهناك توقعات بأن ترتفع مبيعات البلاك فرايدي 2024 إلى 10.8 مليار دولار، أي ما يمثل زيادة تقدر بـ 9.9 % عن العام السابق.

عروض الجمعة البيضاء أو البلاك فرايدي 2024، فيتو

توقعات بأن تكون أجهزة التليفزيون من أكثر المنتجات طلبًا

وتتوقع تقارير عالمية أن تشهد أجهزة التليفزيون أكبر الخصومات خلال البلاك فرايدي 2024، مما يجعلها واحدة من أكثر المنتجات طلبًا لدى صائدي الصفقات خلال تخفيضات «البلاك فرايدي».

تخفيضات كبيرة على أسعار الأجهزة الكهربائية في مصر

وعلى الصعيد المحلي في مصر، قدمت المحال التجارية والمتاجر الإلكترونية العديد من التخفيضات ضمن عروض يوم الجمعة البيضاء 2024، التي من بينها تخفيضات متباينة على الأجهزة الكهربائية، فهل هي عروض حقيقة أم وهمية؟

عروض الجمعة البيضاء 2024 حقيقة على عكس العام الماضي

قال جورج زكريا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية في الغرفة التجارية بالجيزة، إن عروض الجمعة البيضاء 2024 حقيقة، على عكس العام الماضي، الذي إذ كانت هناك حالة من الجدل حول ارتفاع أسعار الأجهزة خلال 2023.

2023 كان من الأعوام الصعبة على التجار

وأوضح «زكريا» أن عام 2023 كان من الأعوام الصعبة على التجار؛ غلب عليها حالة من عدم اليقين بشأن أسعار الأجهزة الكهربائية وتحركاتها السعرية، ولذلك لم تكن هناك عروضًا على الأجهزة.

الأجهزة الكهربائية تعتمد على العرض والطلب

وأشار إلى أن الأجهزة الكهربائية تعتمد على العرض والطلب، وكل شركة تحدد السعر التي تبيع به منتجاتها، وتعطي عمولة للتاجر على البيع.

سوق الأجهزة الكهربائية في حالة احتضار والعروض هي المنقذ لتحريكه

وأضاف أن سوق الأجهزة الكهربائية مر بحالة ركود من شهر مايو إلى نوفمبر 2024 بنسبة تخطت 65%، التي من الممكن يطلق عليها أن «السوق في حالة احتضار» وكان المنقذ لتحريك السوق هي العروض.

أسعار الأجهزة الكهربائية انخفضت مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي

وعن حالة سوق الأجهزة الكهربائية، أوضح أن أسعار الأجهزة الكهربائية انخفضت مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي انخفاضات تتراوح ما بين 30 و40% انخفاضًا

وتابع أن عروض الجمعة البيضاء 2024 الخاصة بالأجهزة الكهربائية حقيقة 100٪ بفضل استقرار السوق وثبات سعر الدولار وتوافره، فالأسعار ثابتة.

وقال إن هناك شركات أجهزة كهربائية قامت بعمل كاش باك من 10 لـ 15% وهو خصم كبير في الأجهزة الكهربائية.

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