الإثنين 19 يناير 2026
محافظات

حملة تفتيشية موسعة على مخابز حصة إبار وميت أبو الخير وقرانشو بالغربية

حملة تفتيشية موسعة
حملة تفتيشية موسعة على المخابز
وجه اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بتكثيف الرقابة الميدانية وتنفيذ حملة عاجلة على مخابز الخبز المدعم مؤكدا أن سرعة التفاعل مع شكاوى المواطنين تمثل أولوية قصوى وأن صوت المواطن هو الأساس في ضبط مستوى الخدمات.

أجواء شتوية وزعابيب، هطول أمطار على مناطق متفرقة في الغربية (فيديو)

محافظ الغربية يستمع لمطالب المرضى بالتأمين الصحي ويوجه بسرعة صرف الأدوية

جاء ذلك في استجابة فورية لتعليقات وشكاوى المواطنين الواردة عبر الصفحة الرسمية لـ محافظة الغربية وخلال أقل من 24 ساعة

حيث نفذت الجهات الرقابية المختصة اليوم الاثنين حملة تفتيشية موسعة استهدفت مخابز الخبز المدعم بنطاق قرى حصة إبار وميت أبو الخير وقرانشو التابعة لمركز بسيون وذلك للتأكد من الالتزام بالمواصفات التموينية ومعايير سلامة الغذاء.

وأسفرت أعمال التفتيش في الجانب التمويني عن ضبط مخبز بقرية حصة إبار لإنتاجه خبزا ناقص الوزن بمقدار 17 جراما وعدم وجود سجل تشغيل كما تم ضبط مخبز بقرية ميت أبو الخير لإنتاجه خبزا ناقص الوزن بمقدار 9 جرامات إضافة إلى ضبط مخبز بقرية قرانشو لإنتاجه خبزا ناقص الوزن بمقدار 9 جرامات فضلا عن تحرير محضر لمخبز آخر بذات القرية لعدم وجود لوحة التشغيل القانونية.

وفي إطار سلامة الغذاء قامت اللجان المختصة بتحرير 4 محاضر لنقص اشتراطات سلامة الغذاء داخل عدد من المخابز ليصل إجمالي ما أسفرت عنه الحملة إلى 8 محاضر تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها على الفور.

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في شن الحملات اليومية والمفاجئة على المخابز بجميع القرى والمراكز استجابة مباشرة لشكاوى المواطنين مشددا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس جودة الخبز المدعم أو صحة المواطنين ومؤكدًا أن الغربية بتتغير بتفاعل ومشاركة مواطنيها.

