الإثنين 19 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير المالية الألماني: استفزازات ترامب وصلت إلى خط أحمر

ترامب
ترامب
18 حجم الخط

قال وزير المالية الألماني اليوم الإثنين إنه لن يتم ابتزاز أوروبا على يد الولايات المتحدة فيما يتعلق بجرينلاند.

وبحسب «الشرق - بلومبرج»، أضاف وزير المالية الألماني: استفزازات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصلت الى خط أحمر.

التهديد بفرض تعريفات جمركية يقوض العلاقات عبر الأطلسي

وأمس، قال بيان من ثماني دول أوروبية: نقف متضامنين مع الدنمارك وجرينلاند. التهديد بفرض تعريفات جمركية يقوض العلاقات عبر الأطلسي.

رد أوروبا على ترامب يجب أن يكون موحدا ومسموعا بوضوح

من جهتها، قالت ألمانيا أمس الأحد: “رد أوروبا على ترامب يجب أن يكون موحدا ومسموعا بوضوح. لن نخضع للابتزاز”.

الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعا طارئا بعد تهديد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية

وعقد سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددها 27 دولة، اجتماعًا طارئًا أمس الأحد، على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه رفع الرسوم الجمركية على حلفاء واشنطن الأوروبيين.

فرض سلسلة من الرسوم الجمركية التصاعدية على عدد من الدول الأوروبية

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق عزمه فرض سلسلة من الرسوم الجمركية التصاعدية على عدد من الدول الأوروبية، في إطار ضغوط تمارسها إدارته لتحقيق هدفها المتعلق بجرينلاند.

وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": إن "رسومًا بنسبة 10% ستُفرض اعتبارًا من الأول من فبراير المقبل على كل من الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وفنلندا".

وأضاف أن "هذه الرسوم سترتفع إلى 25% اعتبارًا من الأول من يونيو المقبل، وستبقى سارية إلى حين التوصل إلى اتفاق يسمح للولايات المتحدة بشراء جزيرة جرينلاند".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أوروبا ترامب الرئيس الأمريكى جرينلاند دونالد ترامب الدول الأوروبية

مواد متعلقة

ترامب يتحدى حلف الناتو: حان الوقت للاستحواذ على جرينلاند

وزير الدفاع البلجيكي يعدل شعار ترامب الشهير ردا على أزمة جرينلاند

بيان من 8 دول أوروبية: نقف متضامنين مع الدنمارك وجرينلاند
ads

الأكثر قراءة

بعد قليل، انطلاق المؤتمر الدولي الـ 36 للأعلى للشئون الإسلامية برعاية السيسي

سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي صباح اليوم

اللتر يتراجع 9 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

حصيلة أهداف كأس أمم أفريقيا 2025 بعد تتويج السنغال باللقب

أخبار مصر: مواعيد تشغيل مترو الأنفاق في رمضان، انخفاض أسعار اللحوم، هبة السيسي تروي تفاصيل إصابتها بالسرطان، انفراجة اقتصادية

7050 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 19 يناير 2026

موعد قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

أزمات سد النهضة وغزة السودان تتصدر قمة السيسي وترامب بدافوس

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

بعد إلغاء حجوزات "فوري"، ما هي الطرق البديلة للحصول على تذاكر القطارات؟

سعر الفاكهة اليوم، الفراولة ترتفع 3 جنيهات في سوق العبور

3 حقوق للعاملة المرضعة وفقا لقانون الطفل، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منها تحويل القبلة، ما فضائل شهر شعبان والأحداث التي ذكرت فيه؟

بدايته غدا، دعاء استقبال شهر شعبان

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 19 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية