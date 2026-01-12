الإثنين 12 يناير 2026
سياسة

لجنة انتخابات الوفد: عملية الاقتراع ستتم إلكترونيا بالكامل لأول مرة

لجنة إنتخابات الوفد
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد برئاسة النائب طارق عبد العزيز أسماء المرشحين لرئاسة الوفد بحب الحروف الأبجدية.

وجاءت أسماء المرشحين النهائية مرتبة أبجديا كالآتى:

السيد البدوي شحاتة
بهاء الدين أبو شقة 
حمدي عبد الوهاب محمد فوطة
عصام محمد عبد الحميد الصباح
عيد محمد هيكل
هاني صلاح سري الدين
ياسر عبد العزيز مصطفى حسان

انتخابات حزب الوفد 

وقررت اللجنة فتح باب التنازل عن الترشح اعتبارا من الغد وحتى يوم 16 يناير الجاري، وفقًا للإجراءات المعتمدة، واستكملت أن التصويت إلكتروني لأول مرة وتحت إشراف قضائي.


الوفد، وأكد رئيس اللجنة أن عملية الاقتراع ستتم إلكترونيا بالكامل لأول مرة في تاريخ الحزب، مع إتاحة الفرصة للإعلام للاطلاع على آليات العملية الانتخابية قبل إجرائها بيومين، مشيرا إلى أن الانتخابات ستجرى تحت إشراف قضائي كامل، وبمشاركة هيئة النيابة الإدارية، دون أي تدخل من الحزب.

حزب الوفد، وتابع رئيس اللجنة إنه تم إلغاء ما يعرف بكارت الانتخاب على أن يتم التصويت باستخدام الرقم القومي فقط مع تنظيم عملية إلكترونية.

الجريدة الرسمية