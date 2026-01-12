محمد علي خير: الأربع سنوات الماضية كشفت ستر الطبقة الوسطى (فيديو)

18 حجم الخط

قال الإعلامي محمد علي خير: إن القرارات الاقتصادية التي اتُّخذت خلال السنوات الأربع الماضية، رغم صعوبتها، جاءت في إطار محاولة الدولة التعامل مع أزمات عالمية غير مسبوقة، مؤكدًا أن المواطن المصري كان الطرف الأكثر تحمّلًا لتبعات الإصلاح.

وأوضح خير، خلال حديثه عن قضية “كشف الستر” والطبقة الوسطى ببرنامج المصري أفندي المذاع على قناة الشمس، أن المرحلة الحالية تتطلب سياسات أكثر توازنًا تراعي الضغوط المتزايدة على المواطنين، خاصة في ظل ثبات الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة.

وأردف: الـ ٤ سنوات الماضية كانت كشفا للستر بالنسبة للمواطنين لاسيما الطبقة المتوسطة.

ضبط الأسواق وحماية دخل المواطن

وشدد محمد علي خير على أن ضبط الأسواق يمثل أولوية قصوى، مؤكدًا أن المواطن لا يجب أن يدفع ثمن جشع بعض التجار.

وأشار إلى أن الحكومة تمتلك أدوات حقيقية لضبط السوق والرقابة على الأسعار، قائلًا: إن تفعيل هذه الأدوات بشكل صارم يخفف العبء عن المواطن ويحمي دخله من التآكل.

سياسات خاصة لدعم الطبقة الوسطى

وأكد خير أن الطبقة الوسطى أصبحت في وضع بالغ الحساسية، إذ لا تستفيد من الدعم المباشر، وفي الوقت نفسه لا تملك القدرة على تحمّل موجات الغلاء المتتالية.

وأوضح أن دعم هذه الفئة يتطلب سياسات موجهة تشمل تخفيف الضرائب ورسوم الخدمات، إعادة النظر في فواتير الكهرباء والمياه، تقديم دعم غير مباشر في مجالات التعليم والصحة والنقل.

واعتبر محمد على خير أن الحفاظ على الطبقة الوسطى هو حفاظ على الاستقرار المجتمعي بأكمله.

وبشأن الدعم الذكي بدلًا من الدعم العشوائي، دعا الإعلامي إلى التحول من الدعم العشوائي إلى الدعم الذكي، الذي يضمن وصول المساندة إلى مستحقيها دون إهدار للموارد أو المساس بكرامة المواطن.

وأكد أن الهدف ليس تقليص الدعم، وإنما تحسين كفاءته وعدالته.

كشف الستر..قرار صعب وتحديات أكبر

وأوضح محمد علي خير أن قرارات “كشف الستر” لم تكن سهلة، لكنها جاءت في سياق ظروف اقتصادية ضاغطة، مشيرًا إلى أن المواطن المتأثر بهذه الإجراءات يجب العمل على إعادته إلى “المنطقة الآمنة”، خاصة أبناء الطبقة الوسطى.

وأضاف أن الدولة حاولت تحقيق توازن صعب بين استمرار عجلة الإنتاج والحفاظ على الأمن الاجتماعي، في ظل أزمات عالمية أثّرت على جميع الدول دون استثناء.

الإعلام بين النقد وطرح الحلول

وأكد خير أن دوره الإعلامي لا يقوم على المزايدة أو التهويل، وإنما على نقل صوت الشارع وطرح حلول واقعية.

وقال: إن النقد دون بدائل لا قيمة له، مشددًا على أن الجميع في مركب واحدة، ولا بد من العبور بالوطن إلى بر الأمان بتكاتف الجهود.

محمد على خير: الطبقة الوسطى خط الدفاع الأول عن الاستقرار

واختتم محمد علي خير حديثه بالتأكيد على أن الحفاظ على الطبقة الوسطى ليس رفاهية، بل قضية أمن مجتمعي، محذرًا من أن تآكل هذه الفئة ينعكس سلبًا على المجتمع بأكمله.

وأكد أن المواطن يحتاج إلى أن يشعر بأن صوته مسموع، وأن هناك من يتحدث باسمه ويدافع عن حقوقه، دون تزييف أو مبالغة.

