منتجي الدواجن تكشف أسباب ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية

أسعار الدواجن، كشف المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لـ منتجي الدواجن، عن أبرز الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الدواجن خلال الـ14 يومًا الماضية، مؤكدًا أن الأمر مرتبط بعدة عوامل موسمية واجتماعية.

عيد الميلاد وزيادة الطلب من الأخوة المسيحيين أحد أسباب ارتفاع الأسعار

وأوضح العناني أن من بين الأسباب المباشرة اقتراب عيد الميلاد المجيد، ما أدى إلى زيادة الطلب على الشراء من قبل الأخوة المسيحيين، وهو ما أثر بشكل واضح على ارتفاع الأسعار خلال تلك الفترة.

مواسم رجب ودخول الشتاء يزيدان الضغط على الإنتاج ويرفعان الأسعار

وأضاف رئيس الاتحاد أن المواسم الخاصة بشهر رجب أدت إلى زيادة الطلب على الدواجن، كما أن دخول البلاد في فصل الشتاء تسبب في ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب استخدام الدفايات التي تعمل بالسولار، وهو ما انعكس على سعر البيع النهائي.

زيادة الاستهلاك مقابل قلة العرض تسبب تحركات سعرية

وأشار العناني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» تقديم نيفين منصور، إلى أن الاستهلاك خلال الأسبوعين الماضيين شهد ارتفاعًا ملحوظًا، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب مقابل قلة العرض، وبالتالي تحركت الأسعار صعودًا في تلك الفترة.

توازن الأسعار في الأسواق مع بداية انخفاض تدريجي

ولفت رئيس الاتحاد إلى أن أسعار الدواجن بدأت تتوازن مؤخرًا بين العرض والطلب، مؤكدًا أن الأسعار اليوم شهدت انخفاضًا مقارنة بالأيام الماضية، في مؤشرات إيجابية تؤكد استقرار السوق تدريجيًا.

