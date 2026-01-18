بعد الكشف عنه، مواصفات جهاز  HP EliteBoard G1a المدمج بالذكاء الاصطناعي

18 حجم الخط

كشفت إتش بي HP عن جهاز HP EliteBoard G1a والذي يعد أول كمبيوتر شخصي متكامل مع الذكاء الاصطناعي مدمج في لوحة مفاتيح في العالم، وذلك خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية "CES 2026" بأمريكا كما كشفت عن مجموعة من الحلول والتقنيات الذكية، ونقدم خلال السطور التالية مواصفات التقنيات الحديثة.

تحديات متزايدة في العمل

يأتي هذا التوجه في وقت يشهد فيه العاملون في مجالات المعرفة حول العالم تحديات متزايدة في علاقتهم مع العمل، إذ تشير البيانات إلى أن نسبة محدودة فقط منهم تنعم بتوازن صحي في هذا الجانب تقدر بنحو 20%.

ووفقًا لـ مؤشر"HP" لعلاقات العمل لعام 2025، أظهر العاملون في المملكة العربية السعودية نتائج أفضل مقارنة بالمعدل العالمي، حيث أفاد نحو ثلثهم بتمتعهم بعلاقة إيجابية مع العمل مقارنة بنسبة أقل عالميًا.

ورغم هذا التفوق النسبي، لا تزال تحديات بيئات العمل الحديثة قائمة وبما أن نحو 85% من محفزات الرضا المهني تتأثر بقرارات المؤسسات، فإن الاستثمار المدروس في التقنيات الذكية وتجارب العمل المصممة وفق احتياجات الأفراد يشكل عاملًا حاسمًا في تقليص فجوة الرضا.

وتشمل أبرز المنتجات والحلول الجديدة تصميم حلول لمستقبل العمل يعني ابتكار تقنيات قادرة على الحركة والاتصال والتكيّف مع مختلف بيئات العمل وتتضمن HP EliteBoard G1a.

أول كمبيوتر شخصي متكامل مع الذكاء الاصطناعي مدمج في لوحة مفاتيح في العالم

كما كشفت HP عن سلسلة HP EliteBook X G2، الجيل الجديد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة المتميزة والمخصّصة للأعمال، والمطوّرة خصيصًا لعصر الذكاء الاصطناعي.

كما كشفت HP عن تحديثات جديدة على كامل محفظة أجهزة HP OmniBook الموجّهة للمستهلكين، بما في ذلك HP OmniBook Ultra 14 وHP OmniStudioX بجانب إنتاجية معزَّزة بالذكاء الاصطناعي متصلة بشكل مباشر مع الطابعة، عبر إطلاق أول تكامل لتقنية Microsoft Copilot ضمن أجهزة HP Office Print.

نظام تبريد داخلي

كما تم ربط أجهزة HP الجديدة بملحقات ذكية ومستدامة تناسب مختلف بيئات العمل، تشمل الإصدار الوردي من ماوس HP Tilt Ergonomic 720M، وشاحن الحائط الجديد HP 65W GaN USB-C صغير الحجم، إلى جانب أغطية الحماية الخفيفة من سلسلة HP Protective Series كما تم توحيد علامتي OMEN وHyperX تحت علامة ألعاب رئيسية واحدة هي HyperX، إلى جانب تطوير أقوى كمبيوتر محمول للألعاب في العالم بنظام تبريد داخلي كامل، HyperX OMEN MAX 16.

