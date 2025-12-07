لشراء أيفون..إحالة عامل بتهمة سرقة محل عمله في السلام للجنايات

18 حجم الخط

أمرت نيابة السلام بإحالة عامل بتهمة سرقة مبلغ مالي قدره 180 ألف جنيه بمنطقة السلام، من محل عمله للمحاكمة الجنائية.

واعترف المتهم بسرقة محل عمله بهدف شراء هاتف محمول أيفون وادخار باقي المبلغ للإنفاق على متطلباته الشخصية.

الاستيلاء على 180 ألف جنيه من إيرادات محطة وقود

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مسئول بمحطة وقود بدائرة قسم شرطة السلام ثان، يفيد باستيلاء عامل على مبلغ 180 ألف جنيه من قيمة الإيرادات الخاصة بالمحطة.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب جريمة السرقة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

5 شروط تجيز السجن المؤبد في جرائم السرقة

1- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.

2- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

3- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

- أن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلًا أو ملحقات مسكونة أو معدة للسكنى، أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة انتحال صفة بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.

5- أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.

كيف يفرق القانون بين جرائم السرقة

يفرق القانون بين أنواع الجرائم المختلفة، إذ يعاقب بعضها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، أما “الجنح” فهي للجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيرًا “المخالفات” وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (100 جنيه).

