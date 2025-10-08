الأربعاء 08 أكتوبر 2025
أخبار مصر

موعد إغلاق التقديم في وظائف معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر الشريف ورابط التقديم

بوابة الوظائف الحكومية،
يواصل موقع بوابة الوظائف الحكومية التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تلقي طلبات الراغبين في التقديم في وظائف معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر الشريف.

ومن خلال السطور التالية، نستعرض موعد إغلاق باب التقديم في وظائف معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر الشريف ورابط التقديم.

 موعد إغلاق التقديم في وظائف معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر الشريف 

وبشأن موعد إغلاق التقديم في وظائف معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر الشريف، قال المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة  إنه تم نشر الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية، ومن المقرر فتح باب التقديم في المسابقة اعتبارًا من 1 إلى 14 أكتوبر 2025.

 

أعلن  الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، حاجة الأزهر الشريف إلى التعاقد مع 964 في وظيفة معلم مساعد حاسب آلي للمراحل التعليمية (ابتدائي وإعدادي وثانوي).

رابط التقديم في وظائف معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر الشريف

ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع البوابة من  هنا.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر الشريف

 وعن الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر الشريف، فإنها تشمل ما يلي: 

* الصورة الشخصية

*الرقم القومي وجه أول سارية

*الرقم القومي وجه ثاني سارية

*المؤهل الدراسي

*المؤهل الأعلى إن وجد

* الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أوالخدمة العامة للإناث

* إيصال الإيداع البنكي

*الدبلوم التربوي

* بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة


 

