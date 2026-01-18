الأحد 18 يناير 2026
اقتصاد

استقرار سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه بحركة تعاملات اليوم الأحد

الفرنك
الفرنك
18 حجم الخط

الفرنك السويسري ، استقر  سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري خلال حركة تعاملات اليوم الأحد 18 يناير 2026 في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية، وفقا لآخر التحديثات.

وترصد “فيتو” آخر تطورات سعر الفرنك السويسرى أمام الجنيه المصري في  البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم. 

الفرنك السويسرى - فيتو 
الفرنك السويسري، فيتو 

سعر الفرنك السويسرى في البنك المركزي المصري

سعر الشراء 58.92 جنيه. 

سعر البيع 59.10 جنيه. 

سعر الفرنك السويسرى في بنك مصر

سعر الشراء 58.87 جنيه. 

سعر البيع 59.23 جنيه. 

سعر الفرنك السويسرى في البنك الأهلي المصري

سعر الشراء 58.87 جنيه. 

سعر البيع 59.23 جنيه. 

الفرنك السويسرى - فيتو 
الفرنك السويسرى - فيتو 

سعر الفرنك السويسرى في بنك كريدى أجريكول

سعر الشراء 58.87 جنيه. 

سعر البيع 59.27 جنيه. 

سعر الفرنك السويسرى في بنك قطر الوطنى الأهلي 

سعر الشراء 58.87 جنيه. 

سعر البيع 59.27 جنيه. 

سعر الفرنك السويسرى في بنك التجارى الدولى 

سعر الشراء 58.87 جنيه. 

سعر البيع 59.27 جنيه. 

العملات - فيتو 
العملات، فيتو 

تحقيق مكاسب قوية

يواصل الفرنك السويسري تحقيق مكاسب قوية، متجهًا نحو تسجيل تاسع ارتفاع أسبوعي خلال عشرة أسابيع، مستفيدًا من طلبات الملاذ الآمن في ظل تراجع جاذبية العملات الأخرى بسبب السياسات التجارية الأمريكية والمخاطر المالية العالمية.

المصرف الوطني السويسري

ويرى محللون أن المصرف الوطني السويسري قد يكون تدخل في السوق للحد من قوة العملة، بعدما اقترب الفرنك من مستوى 0.92 مقابل اليورو، وهو مستوى يعد حساسا لدى المتعاملين ويرجح أن يدفع البنك المركزي للتحرك كما فعل سابقا، ولا يعلق المصرف الوطني عادة على تدخلاته المحتملة، فيما ستصدر بيانات قد تكشف عن ذلك لكن مع تأخر زمني.

أحد أبرز الملاذات الآمنة عالميا

الفرنك الذي ينظر إليه كأحد أبرز الملاذات الآمنة عالميا، أنهى أسبوعا حافلا بالتقلبات مقابل اليورو وسط تكهنات بتدخلات نقدية، كما أنّه الأفضل أداءً بين العملات الرئيسية مقابل الدولار خلال الشهر الماضي رغم بقاء سعر الفائدة في سويسرا عند مستوى الصفر، وتقترب العلاقة العكسية بين الفرنك ومشاعر المخاطرة العالمية من أعلى مستوياتها منذ مايو. 

وقالت جاين فولي، رئيسة استراتيجية الصرف الأجنبي لدى «رابوبنك» حسب «بلومبرج »، إن «قوة الفرنك الحالية تجعل من المنطقي توقع تدخل المصرف الوطني، ويبدو أن العمليات في سوق الصرف هي الأداة المفضلة لديه في هذه المرحلة».  

الجريدة الرسمية