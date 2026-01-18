استقرار سعر صرف اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأحد

18 حجم الخط

سعر اليورو، شهد سعر اليورو أمام الجنيه استقرارًا بالبنك المركزي المصري، خلال حركة تعاملات اليوم الأحد 18 يناير 2026.

وتستعرض "فيتو" سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية، في تحديث لحظي للأسعار على مدار الساعة.

سعر اليورو في البنك المركزي

54.87 جنيها للشراء.

55.04 جنيها للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

54.83 جنيها للشراء.

55.14 جنيها للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

54.83 جنيها للشراء.

55.14 جنيها للبيع.

اليورو، فيتو

سعر اليورو في بنك كريدى اجريكول

54.82 جنيها للشراء.

55.13 جنيها للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر

54.82 جنيها للشراء.

55.13 جنيها للبيع.

ماذا تعرف عن عملة اليورو؟

اليورو (Euro) هو العملة الرسمية للاتحاد الأوروبي واليورو منقسم إلى 100 يوروسينت، كما أن اليورو يتم استعماله من قبل عدة دول معروفة باسم منطقة اليورو، وهى: (النمسا وبلجيكا وقبرص وفينلاندا وفرنسا وألمانيا واليونان وأيرلاندا وإيطاليا ولوكسيمبورج ومالطا وهولاندا وپورتوجال وسلوفينيا وسلوفاكيا وإسبانيا وإستونيا).

اليورو، فيتو

وتستخدم مؤسسات الاتحاد الأوروبي اليورو، بالإضافة إلى أربع دول أوروبية صغيرة ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومنطقتي أكروتيري ودكليا التابعتين لأقاليم ما وراء البحار البريطانية، وتستخدمه دولتا الجبل الأسود وكوسوفو كذلك من جانب واحد أما خارج القارة الأوروبية، يتّخذ عدد من الأقاليم ذات العضوية الخاصة في الاتحاد الأوروبي اليورو عملة لها، علاوة على ما سبق، يستخدم أكثر من 200 مليون شخص في جميع أنحاء العالم عملات مرتبطة بسعر صرف اليورو.

