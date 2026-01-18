محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى ليلة الإسراء والمعراج بمسجد البوصيري

18 حجم الخط

شهد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية مساء اليوم الأحد، الاحتفالية المُقامة بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج التي نظمتها مديرية الأوقاف بالإسكندرية، في مسجد الإمام البوصيري بنطاق حي الجمرك.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد حبيب سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد سعد العش وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، واللواء وليد منصور رئيس حي الجمرك، وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وخلال كلمته بهذه المناسبة؛ هنأ الفريق أحمد خالد الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بصفة عامة ومواطني الإسكندرية بصفة خاصة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، تلك المعجزة الكبرى التي اختص بها الله، عز وجل، نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. سائلًا المولى عز وجل أن ينصر مصر والأمة العربية والإسلامية وأن يعيد هذه الذكرى على شعب مصر بالخير والرخاء.

كما أعرب المحافظ خلال كلمته عن مدى اعتزازه واهتمامه بتطوير منطقة ميدان المساجد؛ باعتبارها واحدة من المناطق المهمة التي تعبر عن هوية المدينة؛ مؤكدًا أنه سيتم تسريع وتيرة العمل في مشروع تطويرها.

بدأ الاحتفال بالاستماع إلى آيات من القرآن الكريم، ثم تسليط الضوء على أبرز الدروس المستفادة من تلك الذكرى العطرة، حيث الحديث عن الدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج وأهمية الاستفادة منها في حياتنا اليومية، والاقتداء بخلق وسنة سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين.

