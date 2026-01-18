وزير خارجية البوسنة يزور متحفَي القومي للحضارة والمصري الكبير

18 حجم الخط

استقبل كل من المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط والمتحف المصري الكبير إلمدين كوناكوفيتش وزير خارجية البوسنة والهرسك، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارته الحالية الرسمية إلى مصر.

زيارة وزير خارجية البوسنة والهرسك للمتحف القومي للحضارة والمصري الكبير

كان في استقبال وزير خارجية البوسنة والهرسك في المتحف القومي للحضارة المصرية الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، حيث اصطحبه في جولة داخل المتحف شملت قاعة العرض المركزي، بالإضافة إلى قاعة المومياوات الملكية، التي أعرب الوزير عن انبهاره الشديد بما تحويه من عرض متحفي متميز، وبعبقرية المصري القديم في فنون التحنيط والحفاظ على الجسد عبر آلاف السنين.

كما شملت الزيارة المتحف المصري الكبير، حيث قام وزير خارجية البوسنة والهرسك بجولة اصطحبه خلالها بسمة يوسف أمين متحف داخل قاعات الملك توت عنخ آمون، واطّلع على أسلوب العرض المتحفي الحديث الذي يقدمه المتحف بها، وما يضمه من مجموعات أثرية فريدة تعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة.

استقبال وزير السياحة لوزير خارجية البوسنة والهرسك

جدير بالذكر أن إلمدين كوناكوفيتش كان قد التقى مع شريف فتحي وزير السياحة والآثار؛ لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات العمل الأثري والمتاحف، وتشجيع الاستثمارات السياحية المتبادلة، وتطوير التعاون في قطاع السياحة.

وخلال اللقاء، تم بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات العمل الأثري والمتاحف، وتشجيع الاستثمارات السياحية المتبادلة، وتطوير التعاون في قطاع السياحة، وبما يسهم في زيادة معدلات حركة السياحة البينية، لا سيما مع ما تمثله مصر من مقصد سياحي هام لدى المواطنين البوسنيين.

