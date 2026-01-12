كلمة السر إسرائيل، وزير الخارجية الإيراني يكشف قصة قطع الإنترنت بالبلاد

18 حجم الخط

إيران، قال عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، إن العناصر الإرهابية المدربة دخلت في الاحتجاجات داخل البلاد، مؤكدًا أن الهدف من عمليات القتل والتخريب هو دفع الرئيس الأمريكي للتدخل في الشؤون الإيرانية.

وزير خارجية إيران: قطع الإنترنت جاء بعد بدء العمليات الإرهابية بأوامر خارجية

وأوضح عراقجي أن قطع الإنترنت في إيران تم بمجرد بدء العمليات الإرهابية، وأكد أن هذه الإجراءات اتخذت لمواجهة أنشطة خارجية تهدد الأمن الوطني، وليست مجرد إجراءات عشوائية للتعامل مع الاحتجاجات.

عراقجي: الحكومة الإيرانية تتفاوض مع ممثلي المحتجين والرئيس يلتقي بهم

وأشار وزير الخارجية إلى أن الحكومة الإيرانية اعترفت بالاحتجاجات، وبدأت التفاوض مع ممثلي المحتجين بشكل رسمي، مضيفًا أن الرئيس الإيراني التقى بهم شخصيًا لضمان حل سلمي مباشر للأوضاع دون أي تدخل خارجي.

إيران توجه تحذير شديد للجماعات الإرهابية المدعومة من الخارج

وحذر عباس عراقجي من أن طهران لن تسمح للجماعات الإرهابية المدعومة من الخارج، وخاصة إسرائيل، بمواصلة نشاطها داخل البلاد، مؤكدًا أن طهران ستتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية سيادتها وأمنها الداخلي.

يأتي هذا فيما قال مسؤول أمريكي، في تصريحات تليفزيونية مساء اليوم الإثنين، إن التخطيط للخيارات العسكرية ضد طهران وصل إلى مراحل متقدمة.

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن هذه الخطط - ضرب إيران- تأتي ضمن مراجعة شاملة لمختلف السيناريوهات، تحسبًا لأي تطورات قد تفرض تحركًا عسكريًا ضد إيران، مشيرًا إلى أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.