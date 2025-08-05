الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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المنطقة الغربية العسكرية تنظم ( أسبوع الخير ) بالتعاون مع صندوق تحيا مصر (فيديو )

المنطقة الغربية العسكرية
المنطقة الغربية العسكرية تنظم فعاليات ( أسبوع الخير

 

تنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لدعم المجتمع المدنى والمساهمة فى تخفيف الأعباء الإقتصادية عن كاهل المواطنين، نظمت المنطقة الغربية العسكرية فعاليات مبادرة (أسبوع الخير) لدعم أبناء القرى والمدن الحدودية بمحافظة مطروح، وذلك بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وعدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى.

الأجهزة الكهربائية والمستلزمات المنزلية

 

بدأت الفعاليات بتوزيع الأجهزة الكهربائية والمستلزمات المنزلية لـعدد (200) شاب وفتاة من أبناء مطروح وتنظيم حفل زفاف جماعى لهم تضمن عرضًا للموسيقات العسكرية، وعدد من العروض والفقرات الفنية والترفيهية لفرق الفنون الشعبية بمحافظة مطروح.

وعلى هامش الحفل ألقى اللواء أ ح حاتم مصطفى زهران قائد المنطقة الغربية العسكرية كلمة نقل خلالها تحية وتهنئة الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيرًا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنفيذ هذه الفعاليات إيمانًا منها بمسئوليتها الإجتماعية تجاه أبناء الشعب المصرى العظيم.

كما تضمنت المبادرة تقديم الدعم لعدد (5000) أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة مطروح من خلال توزيع عدد ( 5000) كرتونة من المواد الغذائية والسلع التموينية، وعدد (5) أطنان من اللحوم، و(50000) قطعة ملابس، وعدد من الأدوات المنزلية وألعاب الأطفال.

حضر الفعاليات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وعدد من الشيوخ والعمد والعواقل وأعضاء المجالس النيابية والرموز الدينية بالمحافظة.

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