الخميس 01 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

بطريرك الكاثوليك يكشف سر الاحتفال بعيد الميلاد

بطريرك الكاثوليك
بطريرك الكاثوليك
18 حجم الخط

قال البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، إن الاحتفال بميلاد الكلمة المتجسد هو دعوة لأن يصير الإنسان خليقة جديدة، مؤكدا أن الزمن قد تقدس بحلول الكلمة المتجسد فيه.

العام الميلادي الجديد

جاء ذلك خلال ترؤسه صلاة القداس الإلهي الاحتفالي بمناسبة العام الجديد، بكنيسة السيدة العذراء بقبة الهواء في شبرا.

بدأت الاحتفالات برتبة التوبة، التي ترأسها الأب ميشيل ألفي، راعي الكنيسة، بمشاركة الأب بطرس صبره الكرملي، وتضمنت ممارسة سر المصالحة، وتأملات روحية، وعددًا من الترانيم بقيادة كورال أسرة القديس يوسف، إلى جانب زياح القربان المقدس.

وعقب ذلك، ترأس البطريرك صلاة القداس الإلهي، بمشاركة الأب ميشيل ألفي والأب بطرس صبره، حيث ألقى عظة الذبيحة الإلهية، مهنئًا الحاضرين بالأعياد المجيدة، ومشيرًا إلى أن الاحتفال بميلاد الكلمة المتجسد هو بداية تجديد حقيقي في حياة المؤمنين.

وتناول الأنبا إبراهيم إسحق خلال عظته مفهوم عيد الختان، ثم تأمل في إنجيل اليوم، مؤكدًا أهمية فحص النفس مع بداية العام الجديد، موضحًا أن الإنسان مدعو، كما حُمل يسوع إلى الهيكل، أن يحمل أيامه بكل ما تحمله من تفاصيل أمام الله.

كما تحدث عن معنى تكريس الابن البكر، مشيرًا إلى أن الله قدم ابنه البكر لتحرير البشرية من العبودية وكل ما يقيدها من أفكار وصعوبات، مؤكدًا أهمية أن تكون جميع قرارات الإنسان في بداية العام الجديد موضوعة أمام الله.

واختتم البطريرك كلمته بدعوة أبناء الكنيسة إلى حمل المسيح إلى عائلاتهم ومنازلهم، وتشجيعهم على حمل نور المسيح في قلوبهم ليكونوا هياكل حية للروح القدس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العام الميلادي الجديد بطريرك الكاثوليك الكاثوليك الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية يهنئ الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد

بطريرك الكاثوليك في عظة عيد الميلاد: العائلة مكان اللقاء بالله وبداية السلام الحقيقي

بطريرك الكاثوليك: حضور الله هو الضامن الحقيقي لاستمرار الشركة الزوجية

الأكثر قراءة

نقيب المعلمين: إجراءات قانونية عاجلة ضد المعتدين على مدرسة الحاسب الآلي بأكتوبر

دعاء لقوافل الصائمين اليوم الخميس، لا تفوت ثوابه

موندو ديبورتيفو تكشف التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال حمزة عبد الكريم لبرشلونة

السيد البدوى لـ فيتو: قررت الترشح لرئاسة الوفد.. فهل من مبارز؟!.. نتائج الانتخابات الأخيرة تكشف ضعف الأحزاب السياسية في مصر.. الانشغال بالخلافات الداخلية تسبب في انفصال بيت الأمة عن الشارع المصري

إقبال كبير على استقلال القطار الكهربائي

بطل كأس العالم للأندية، تشيلسي يقيل مدربه إنزو ماريسكا

الزمالك يوضح حقيقة امتناع اللاعبين عن التدريبات وأزمات الفريق

وفاة المذيعة بالتلفزيون المصري نيفين القاضي

خدمات

المزيد

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري في البنوك الرئيسية اليوم الخميس

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

البيضاء تقفز 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 1 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، الطماطم تقفز إلى 10 جنيهات بسوق الجملة وانخفاض 8 أصناف

المزيد

انفوجراف

الصدارة للفراعنة على حساب السناجب، تاريخ مواجهات مصر وبنين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء لقوافل الصائمين اليوم الخميس، لا تفوت ثوابه

هل ارتداء الأسود حدادًا على المتوفى لفترة طويلة حرام؟ أمين الفتوى يجيب

تفسير حلم تهذيب الحواجب في المنام وعلاقته بتحقيق أرباح كثيرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads