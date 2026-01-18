تجديد حبس المتهم بإصابة مدير صالة جيم بطلق ناري بالشيخ زايد

الأحد 18 يناير 2026
قررت محكمة جنح الشيخ زايد، قبول استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل المتهم بإصابة مدير صالة جيم بطلق ناري، لخلاف على دعوات تدريب خاصة بالجيم، في مدينة الشيخ زايد وقررت تجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكشفت التحقيقات أن المتهم شاب تم تحديد هويته، أطلق عيارا ناريا على المجني عليه، لخلاف بين المجني عليه وأحد المتدربين بصالة الجيم على دعوات التدريب.

تفاصيل إصابة مدير صالة جيم بطلق ناري بالشيخ زايد

وكان بلاغ ورد لمديرية أمن الجيزة، يفيد بإطلاق شخص أعيرة نارية داخل صالة جيم بمدينة الشيخ زايد، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة. 

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

عقوبة الشروع في القتل

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك». 

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن. 

الجريدة الرسمية