الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المشدد 10 سنوات لتشكيل عصابي شروع في قتل سائق توك توك بعين شمس

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
قضت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة الشروع في قتل سائق توك توك وسرقة المركبة الخاصة به بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وجاء في أمر الإحالة أن المجني عليه أثناء سيره بدراجته النارية توك توك بأحد شوارع منطقة عين شمس، استوقفه أحد المتهمين طالبا منه توصيله إلى أحد الشوارع القريبة ثم طلب تغيير الاتجاه إلى مكان نائي.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم ما أن وصل إلى الشارع حتى خرج المتهمين الآخرين ثم ركبا معهما التوك توك وطالبوه بالنزول وإعطاءهم المفتاح وترك التوك توك لهم، إلا أن المجني عليه رفض الانصياع لكلامهم فتعدوا عليهم بالضرب ثم ألقوه خارج التوك وأخذوه وفروا هاربين.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة

جرم قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، السرقة بكل أشكالها وألوانها وأوضح في نصوصه أهمية الحسم الشديد وعدم التهاون في هذه الجرائم وبعضها يصل فيه العقوبة إلى السجن المؤبد وفق شروط خمسة.

شروط تجيز السجن المؤبد في جرائم السرقة:

1- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.

2- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

3- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

4- أن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلًا أو ملحقات مسكونة أو معدة للسكنى، أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة انتحال صفة بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.

محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة قسم شرطة عين شمس النيابة العامة

