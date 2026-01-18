تعليم القاهرة تكشف تفاصيل واقعة تسريب امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الاعدادية

18 حجم الخط

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بيانا حول ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد بشأن تصوير امتحان مادة الدراسات الاجتماعية ضمن امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه بالفحص الدقيق تبين وجود حالتين منفصلتين لتصوير الامتحان، الأولى تخص طالبًا بلجنة (٢٧) بمدرسة المرج التجريبية لغات التابعة لإدارة المرج التعليمية.

والثانية تخص طالبًا بلجنة (١٧) بمدرسة أمين الراعى الثانوية بنين التابعة لإدارة البساتين التعليمية.

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال الطلاب المخالفين

وعلى الفور، تم ضبط الهواتف المحمولة المستخدمة في الواقعتين داخل اللجان، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال الطلاب المخالفين، وذلك طبقًا للوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات، حفاظًا على نزاهة العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وتؤكد مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنها تتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة، ولن تتهاون مع أي محاولة للإخلال بنظام الامتحانات أو المساس بمصداقيتها، مشددة على أن أي مخالفة يتم رصدها يتم التعامل معها بحسم وفورًا دون استثناءات.

وتناشد المديرية بجميع الطلاب والمعلمين والعاملين باللجان ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة بعدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل لجان الامتحانات، تفاديًا للمساءلة القانونية وما يترتب عليها من آثار سلبية.

مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تناشد أولياء الأمور بضرورة التعاون الكامل مع أبنائهم

كما تناشد مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أولياء الأمور بضرورة التعاون الكامل مع أبنائهم، وتوعيتهم بخطورة اصطحاب الهواتف المحمولة أو محاولة تصوير أو تداول الامتحانات، لما لذلك من عواقب قانونية صارمة قد تؤثر على مستقبلهم الدراسي، مؤكدة أن الأسرة شريك أساسي في تحقيق الانضباط داخل اللجان.

وتشدد المديرية على أن الالتزام بالقواعد والتعليمات هو الضمان الحقيقي لنجاح منظومة الامتحانات، بما يحقق العدالة بين جميع الطلاب ويحافظ على استقرار العملية التعليمية.

