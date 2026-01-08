تزامنا مع إعلان تشكيلها، تعرف على اختصاصات لجنة القيم بمجلس الشيوخ

18 حجم الخط

يشهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، الأسبوع بعد المقبل، إعلان تشكيل لجنة القيم في دور الانعقاد الأول.

عرض تشكيل لجنة القيم في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

يأتي ذلك بعد موافقة اللجنة العامة في اجتماعها الثلاثاء الماضي، على تشكيل لجنة القيم، برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، كونه رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

اختصاصات لجنة القيم بمجلس الشيوخ

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اختصاصات لجنة القيم، حيث تنص المادة 31 على: تختص لجنة القيم بالنظر في ما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.

ضوابط إحالة العضو المخالف إلى لجنة القيم بمجلس الشيوخ

كما نظمت المادة 32 ضوابط إحالة أي عضو إلى لجنة القيم، حيث تنص على: يُحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررا لذلك، بعد سماع أقواله.

وتنص المادة 33 على: تخطر لجنة القيم العضو كتابة للحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين الإخطار والميعاد المحدد لحضوره عن سبعة أيام.

وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقا لأحكام الفقرة السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها.



وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو، فى أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه.

وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه، وله أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمامها.

اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ

ومن الجدير بالذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، نظمت ضوابط تشكيل لجنة القيم في بداية كل دور انعقاد.

وتنص المادة 30 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشؤون التشريعية، وبعضوية أربعة عشر عضوًا يرشحهم مكتب المجلس، على ألا يكون نصفهم على ألاقل من غير المنتمين من الحزب الحائز على أكثرية المقاعد بالمجلس، وتنتخب اللجنة في أول اجتماع لها وكيلين وأمينًا للسر بالأغلبية المطلقة، ولا يكون اجتماعها صحيحًا، إلا بحضور أغلبية أعضائها بشرط بينهم رئيسها أو أحد وكيليها، وفي ما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.

ومن المقرر أن يعود مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، للانعقاد يوم الأحد بعد المقبل الموافق 18 من شهر يناير الجاري.

