الأمين العام الجديد لمجلس الشيوخ يعقد اجتماعا لبحث آليات العمل

عقد اليوم المستشار أحمد عبد الغني عبد المجيد، الأمين العام الجديد لمجلس الشيوخ، اجتماعًا مع العاملين والباحثين القانونيين بالمجلس.

اجتماع المستشار أحمد عبد الغني مع العاملين في الأمانة العامة لمجلس الشيوخ

جاء ذلك في أول يوم عمل له بعد تسلمه مهام منصبه رسميًّا، خلفًا للمستشار محمود إسماعيل عتمان، والذي تقدم باستقالته، عقب تشكيل هيئة مكتب مجلس الشيوخ.

ومن المقرر أن يباشر الأمين العام لمجلس الشيوخ، مهام عمله كذلك في تلقي طلبات النواب الراغبين في تغيير الانضمام لعضوية اللجان النوعية.

وصدر منذ ساعات قليلة قرار تعيين المستشار الدكتور أحمد عبد الغني عبد المجيد أمينًا عامًّا لمجلس الشيوخ، ويأتي هذا التعيين تتويجًا لمسيرة مهنية كبيرة تنقلت بين أهم المؤسسات القضائية والإدارية والتشريعية في الدولة.

​رحلة في محراب القانون من الماجستير إلى الدكتوراه

​تأسست مسيرة المستشار عبد المجيد على قاعدة أكاديمية صلبة، حيث لم يكتفِ بالتأهيل القضائي التقليدي، بل تعمق في الدراسة الأكاديمية ليحصد درجة الماجستير في القانون، ثم نال الدكتوراه في القانون المدني، ما منحه إحاطة واسعة بالجذور الفقهية والتشريعية للقوانين.

​ ريادة قضائية وإدارية

​كانت هيئة قضايا الدولة هي المحطة الرئيسية في مسيرته القضائية، حيث أثرى الهيئة بعمله في أقسام حيوية مثل القسم القضائي بهيئة مشروعات التعمير والقسم القضائي لوزارة الدفاع، ولم تتوقف إسهاماته عند الترافع، بل امتدت إلى تطوير العمل المؤسسي عندما تولى منصب الأمين العام لشؤون الأعضاء بالهيئة. وخلال هذه الفترة، أُسهم في تطوير آليات العمل الإداري والمهني، وعمل على دعم أعضاء الهيئة في أداء رسالتهم القضائية النبيلة.

​كما عزز خبرته الإدارية والقانونية بانتدابه للعمل في مكاتب حساسة، منها المكتب الفني لمساعد أول وزير العدل ومكتب مساعد الوزير لشؤون لجان التوفيق في المنازعات.

القبة التشريعية

شكل انتقال المستشار عبد المجيد للعمل في المجال التشريعي منعطفًا مهمًا في مسيرته، فقد غادر دهاليز القضاء ليغوص في عالم التشريع، حيث اكتسب خبرة برلمانية وتشريعية واسعة، من خلال ​عمله مستشارًا قانونيًّا لـ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وهي إحدى أهم لجان المجلس التي تشرف على ميزانية الدولة وإقرار خططها التنموية، ما منحه فهمًا عميقًا لآليات صناعة القرار المالي والتشريعي. كما عمل مستشارًا قانونيًا بوزارة شؤون المجالس النيابية، ليكون جسر تواصل بين الحكومة والبرلمان.

​وتضمنت مسيرته القانونية العمل مستشارًا قانونيًا بإدارة الدعاوى المدنية بهيئة القضاء العسكري وبوزارة الطيران المدني.

الأمانة العامة للشيوخ

​إن توليه منصب الأمين العام لمجلس الشيوخ يضع على عاتقه مسؤولية إدارية كبرى لإدارة الجهاز المعاون للمجلس، وضمان سير العمل التشريعي بكفاءة. وتؤكد الخلفية المتكاملة للمستشار الدكتور أحمد عبد المجيد، التي تمزج بين الفقه القانوني (الدكتوراه)، والتجربة القضائية (قضايا الدولة)، والخبرة التشريعية (مجلس النواب)، أنه مؤهل لقيادة الأمانة العامة في هذه المؤسسة التشريعية الهامة.

