الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية لاتحاد كتاب مصر تجدد الثقة في رؤساء مجالس الإدارات

أسفرت نتائج الانتخابات لاثنتي عشرة جمعية عمومية تمثل كتاب مصر ومفكريها ومبدعيها في محافظات مصر كافة عن نجاح رؤساء ثماني جمعيات عمومية وأعضائها بالتزكية، حيث فازت بالتزكية مجالس نقابات: الشرقية والسويس وشمال سيناء، والأقصر، والقليوبية، وبني سويف والفيوم، وسوهاج، ووسط الدلتا، وبور سعيد بالتزكية، وتم تجديد الثقة للدكتور أسامة سليم نقيب كتاب الإسماعيلية، إضافة إلى أربعة رؤساء ومجالس جديدة لأربعة فروع هي الإسكندرية والدقهلية والمنيا والمنوفية.

الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية بكتاب مصر

وقد أكدت الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية كافة وقوفها مع استراتيجية النقابة العامة الفترة القادمة، لاستكمال مسيرة الإنجاز والحضور النقابي الفاعل، والعمل الثقافي الجاد الوطني والملتزم، سواء على مستوى علاقات التعاون والمشاركة مع المؤسسات الرسمية كوزارة الثقافة ومكتبة الإسكندرية وغيرهما أو على مستوى المشاركات الدولية على المستويين العربي والدولي وذلك من خلال ما تشهده النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر من نهضة مالية وفكرية وخدمية على الصعد كافة.

أشرف علي انتخابات الفروع اثنا عشر قاضيا منتدبين من هيئة قضايا الدولة، مع حضور ثلاثة قضاة في لجنة إشراف ومتابعة في مقر النقابة العامة للإشراف والمتابعة برئاسة المستشار عبد الفتاح الكاشف نائب رئيس مجلس الدولة وبإشراف رئيس النقابة والأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب.

وقد تم تحريز نتائج الانتخابات والتصديق عليها من كل قاض في كل فرع نقابي، وختمها بالشمع الأحمر، وقد وجه الدكتور علاء عبد الهادي التحية والتقدير لأعضاء الجمعيات العمومية المشاركين في هذا العرس الديمقراطي الكبير، ووجه التهنئة إلى الفائزين، ومن قاموا بأدوارهم من قبل ولم يحالفهم الفوز، كما وجه التهنئة إلى رؤساء النقابات الفرعية الجدد وهم: د. أبو الحسن سلام رئيس النقابة الفرعية لاتحاد كتاب الإسكندرية ود. سمية عودة رئيس النقابة الفرعية لاتحاد كتاب المنصورة، ود. منير فوزي رئيس النقابة الفرعية لاتحاد كتاب المنيا، ود. أسامة محمد رئيس النقابة الفرعية لاتحاد كتاب المنوفية. وبعد الانتخابات وجهت جمعيات الفروع النقابية المختلفة الشكر لنقيب الكتاب، مؤكدة وقوفها يدا واحدة لاستكمال ما تم تحقيقه من إنجازات غير مسبوقة علي المستويات الخدمية والثقافية كافة.

الدكتور أبو الحسن سلام نقيب الإسكندرية، فيتو

الدكتورة سمية عودة الدقهلية، فيتو

الدكتور منير فوزي المنيا، فيتو

محمد جاد المولى الأقصر، فيتو

محمد عبد المطلب سوهاج، فيتو

الدكتور أسامة محمد المنوفية، فيتو

الدكتور اسامة سليم الإسماعيلية، فيتو

فاتن متولي بورسعيد، فيتو

بهذه الانتخابات لعدد 12 نقابة فرعية تمثل أقاليم مصر كافة، تبدأ مرحلة جديدة للنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر ولفروعها بوصفها منارات شامخة للثقافة المصرية في أرفع تجلياتها بما تضمه النقابة من آلاف الكتاب والمفكرين والنقاد والشعراء والمبدعين حراس الوعي، وحماة ثوابت الضمير الثقافي الوطني وقيم الحق والخير والجمال.

