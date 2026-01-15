الخميس 15 يناير 2026
ثقافة وفنون

غدا، انطلاق انتخابات رؤساء ومجالس إدارات 12 نقابة فرعية لاتحاد كتاب مصر

اجتماع المجلس الاستشاري
اجتماع المجلس الاستشاري الأعلى لكتاب مصر، فيتو
عقد المجلس الاستشاري الأعلى للنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي رئيس المجلس والأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، اجتماعا، بحضور أعضاء هيئة المكتب:  الإعلامي والشاعر السيد حسن نائب رئيس النقابة العامة، والشاعر  زينهم البدوي السكرتير العام للنقابة العامة، والشاعر  جابر بسيوني أمين الصندوق، وبحضور عدد من رؤساء النقابات الفرعية بالإسكندرية، والقليوبية، والمنوفية، والدقهلية ودمياط، والشرقية، ووسط الدلتا، وبورسعيد، وذلك لمناقشة الإجراءات الانتخابية استعدادا لإجراء انتخابات الأفرع النقابية صباح  غدا  الجمعة الموافق 16 من يناير 2026.

انتخابات الأفرع النقابية لاتحاد كتاب مصر 

وقد استعرض علاء عبد الهادي خلال الاجتماع مجموعة الإجراءات الواجب القيام بها في أثناء انعقاد الجمعية العمومية العادية لاثنتي عشرة نقابة فرعية على مستوى الجمهورية التي من المقرر أن تبدأ فعالياتها في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتنتهي في الخامسة مساء اليوم نفسه بمقرات الأفرع النقابية.

واستعرض جدول أعمال الجمعيات العمومية الذي يشمل النقاط الآتية: عرض منجز النقابة عن الفترة المنصرمة والتصديق على محضر الاجتماع السابق وقراراته وقراءة تقرير رئيس النقابة الفرعية، وما تم تنفيذه، وما لم يتم تنفيذه من قرارات، وتقرير سكرتير النقابة الفرعية وعرض نشاط النقابة الفرعية عن الفترة المنصرمة وقراءة ميثاق الشرف الأدبي والثقافي، وأداء قسم الميثاق، والحساب الختامي لفرع النقابة وتقرير أمين الصندوق عن عام 2025م، وعرض الموازنة لعام 2026م، وتقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الفرع عن عام 2025م - تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات. - التجديد لمراقب الحسابات، أو تفويض مجلس الإدارة في ذلك - وما يستجد من أعمال. 

وعلى الصعيد نفسه ناقش علاء عبد الهادي مع أعضاء المجلس الاستشاري الأعلى، خطوات إجراء العملية الانتخابية المقرر إجراؤها عقب انتهاء الجمعية العمومية، مؤكدا وقوفه على مسافة واحدة من الجميع، وحرصه على صحة الإجراءات الانتخابية التي ستتم تحت إشراف قضائي من هيئة قضايا الدولة، ووفق اللائحة الجديدة المعتمدة من الجمعية العمومية غير العادية في الحادي عشر من يوليو 2025، والتي كان من قراراتها مد الإشراف القضائي من اقتصاره على مجلس الدولة ليشمل هيئة قضايا الدولة وأية جهة قضائية أخرى.

وقد صدر قرار النقيب بأن لجنة الإشراف في كل نقابة فرعية سوف تتكون برئاسة مستشار من هيئة قضايا الدولة يعاونه مساعد من الجهة نفسها، وقد تم عرض أسماء السادة المستشارين المشاركين ومعاونيهم من هيئة قضايا الدولة في كل نقابة فرعية. وحرصا من سيادته على سير العملية الانتخابية بسلاسة، شرح  النقيب في حضور مستشار النقابة ونائب رئيس مجلس الدولة لأعضاء المجلس الاستشاري الخطوات الإدارية المتبعة وفقا للائحة الفروع الجديدة.

وجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي سيتم فيها اختيار رئيس الفرع من الجمعية العمومية مباشرة، وتذليلا لأية عقبات قد تواجه سير العملية الانتخابية، وللرد على الاستفسارات الواردة شكلت غرفة عمليات  تعمل تحت إشراف النقيب وبرئاسة المستشار عبد الفتاح الكاشف نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للنقابة بمقرها الرئيس بالزمالك، وبحضور مستشارين اثنين من هيئة قضايا الدول.

وقبل انتهاء اجتماع المجلس الاستشاري، حرص نقيب الكتاب على أن ينضم إلى الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة المفوضين منه للإشراف على العملية الانتخابية بالأفرع، وبعد شرح العملية الإجرائية كافة، أجاب النقيب علي  التساؤلات والاستفسارات المطروحة من رؤساء النقابات الفرعية، وأعضاء مجلس الإدارة لهذه الانتخابات  التي تقام  في 12 نقابة فرعية تمثل أقاليم مصر كافة، لتبدأ مرحلة جديدة للنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر ولفروعها بوصفها منارات شامخة للثقافة المصرية في أرفع تجلياتها بما تضمه النقابة من آلاف الكتاب والمفكرين والنقاد والشعراء والمبدعين حراس الوعي، وحماة ثوابت الضمير الثقافي الوطني وقيم الحق والخير والجمال.

