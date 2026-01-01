الخميس 01 يناير 2026
اتحاد كتاب مصر يمنح الدكتور محمد أبو النصر عضوية النقابة العامة

الدكتور محمد أبو
الدكتور محمد أبو النصر والدكتور علاء عبد الهادي
قرر اتحاد كتاب مصر، برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر والأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، منح الدكتور محمد أبو النصر صبحي عضوية النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر.

الدكتور محمد أبو النصر 

وأعرب الدكتور محمد أبو النصر عن سعادته البالغة بالانضمام إلى عضوية كيان ثقافي ونقابي كبير ومؤثر مثل النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، التي تضم نخبة متميزة من الأدباء والكتاب والمفكرين والمبدعين في مختلف مجالات الكتابة والفكر والإبداع الأدبي، مؤكدًا أن هذه العضوية تمثل تقديرًا لمسيرته  البحثية والإبداعية، ودافعًا لمزيد من العطاء الثقافي.

ويُذكر أن للدكتور محمد أبو النصر صبحي عددًا من المؤلفات، من بينها: ملامح من النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق - الرفض والتمرد في المقال النسوي - فن المقال الصحفي. 

إلى جانب مجموعة من الدراسات والمقالات البحثية المنشورة في عدد من المؤسسات البحثية والثقافية.

النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر

وتأسست النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر على يد الكاتب والأديب الراحل يوسف السباعي، باعتبارها كيانًا ثقافيًا ونقابيًا رائدًا، وضمت في عضويتها مجموعة من الكتاب والمفكرين والشعراء والمبدعين  في مختلف مجالات الفكر والأدب، من بينهم رموز بارزة مثل نجيب محفوظ، وتوفيق الحكيم، وإحسان عبد القدوس، وثروت أباظة، وغيرهم من أعلام الثقافة المصرية.

وتهدف النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر إلى تنشيط الحركة الفكرية والإبداعية في مصر، عبر رعاية الكُتّاب والمفكرين والمبدعين، وصون حقوقهم والدفاع عنها، وتعزيز حضورهم في المشهد الثقافي، إلى جانب تنظيم عدد من الندوات والملتقيات والفعاليات الثقافية والإبداعية المتنوعة.

