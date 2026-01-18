فريد: الهيئة تلقت 7 طلبات من شركات وساطة مالية لمزاولة نشاط سوق المشتقات المالية

الأحد 18 يناير 2026
أكد  الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، أن الهيئة تلقت 7 طلبات من شركات وساطة مالية لمزاولة نشاط  سوق المشتقات المالية، لافتا إلى أن الهيئة بصدد الانتهاء من إجراءات الفحص والموافقة على هذه الطلبات، تمهيدًا لترخيصها بالتزامن مع الإطلاق الرسمي للسوق  .

 

وأكد  رئيس الرقابة المالية خلال فعاليات المؤتمر الصحفي،  أن الهيئة وافقت رسميًا على منح البورصة المصرية ترخيصًا للتداول على عقود المشتقات المالية بالسوق المصرية، موضحا  أن الملف تم عرضه على الهيئة  الأربعاء الماضي، وتمت الموافقة عليه في إطار الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإطلاق السوق.

إطلاق سوق المشتقات 


وأشار  إلى  أن سوق المشتقات يمثل خطوة نوعية في مسار تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لسوق المال، ويدعم جهود الدولة لتعميق الأسواق المالية وتوفير أدوات تحوط فعالة تتماشى مع المعايير الدولية.

 

رد  شركات الربط التكنولوجي


واشار إلى أن الهيئة تنتظر  الرد النهائي من شركات الربط التكنولوجي، لاستكمال ربط أنظمة التداول والتسوية، تمهيدًا لبدء التداول الفعلي على  سوق العقود الآجلة المشتقات المالية بنهاية شهر فبراير المقبل.


وتابع، أن إطلاق سوق المشتقات يأتي في إطار خطة متكاملة لتطوير سوق المال المصرية، وتوفير أدوات مالية متقدمة تسهم في إدارة المخاطر وتنويع آليات الاستثمار، بما يدعم كفاءة وجاذبية السوق أمام المستثمرين المصريين والعرب  والأجانب.

