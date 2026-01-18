على أغنية "مكسرات" لـ أحمد سعد، ويل سميث ينشر فيديو من أمام الأهرامات

18 حجم الخط

نشر النجم العالمي ويل سميث فيديو على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” من أمام أهرامات الجيزة أثناء زيارته لها في الأيام الماضية

وكتب سميث تعليقًا على الفيديو: “القاعدة رقم 83 لنجوم السينما: عندما تكون أمام الأهرامات، عليك التقاط صورة بانورامية 360 درجة.”، ووضع نجم هوليوود أغنية المطرب المصري أحمد سعد “مكسرات” على المنشور.

ويل سميث يفاجئ والد صديقه المصري بزيارته

وانتشر خلال الأيام السابقة مقطع فيديو مؤثر بين الممثل الأمريكي ويل سميث، ولقائه مع والد صديقه المصري في القاهرة، حيث قام ويل سميث بمفاجأة والد صديقه المصري بالزيارة، الأمر الذي دفع الأب للتعبير عن سعادته باللقاء.

يظهر المقطع المتداول أبا مصريا، كان يرد على رسالة لممثل هوليوود ويل سميث، كتب له فيها أنه سيزوره، وأثناء الرد، جاء ويل سميث من خلفه، وأخذ يتحدث معه، ما أصاب الأب بالذهول وأخذ يحتضن ويل سميث، الذي قال له: "سعيد لرؤيتك، وبسعادة رد الأب قائلًا: "كان بيقولي هبعتلك"، وانطلقت ضحكات الحضور من صدمة الأب بالمفاجأة.

وكان الممثل العالمي ويل سميث قد قام بزيارة منطقة أهرامات الجيزة، لاستكشاف واحدة من أعظم معالم الحضارة الإنسانية؛ وأبدى اهتمامًا بالغًا بالتفاصيل التاريخية والأثرية للأهرامات، حيث وعد بالعودة إلى مصر مرة أخرى في فصل الربيع مع أسرته لزيارة مصر.

ويل سميث يزور الأهرامات ويعود مع أسرته في الربيع

لم تقتصر زيارة ويل سميث على التقاط الصور التذكارية أمام الأهرامات، بل شملت جولة تفصيلية داخل وخارج المنطقة الأثرية.

ورافقه خلال الجولة الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعدد من المسئولين المتخصصين، الذين قدموا له شرحًا مفصلًا عن تاريخ الأهرامات وأسرار بنائها.

وأظهر ويل سميث اهتمامًا كبيرًا بالتفاصيل الدقيقة للحضارة المصرية القديمة، وطرح العديد من الأسئلة حول المعتقدات الدينية والفنون والعلوم التي ازدهرت في تلك القدماء المصريين.

وعبر عن رغبته في العودة إلى مصر مرة أخرى برفقة أسرته، للاستمتاع بجمال هذا البلد العريق والتعرف على المزيد من كنوزه الأثرية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الاهتمام المتزايد من قبل المشاهير والشخصيات العامة بالآثار المصرية، وهو ما يعكس أهمية مصر كوجهة سياحية ثقافية عالمية. حيث تشهد السياحة في مصر حاليًا زخمًا كبيرًا، مدفوعًا بالجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية السياحية وترويج المقاصد السياحية المصرية في الأسواق العالمية.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها الممثل العالمي ويل سميث مصر، فقد زار ويل سميث مصر في عام 2017 مع عائلته، حيث التقطوا صورًا أمام أهرامات الجيزة، كما أعربوا عن إعجابهم الشديد بجمالها وروعتها.

