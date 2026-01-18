اليوم، مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل الدورة الـ 25 للمهرجان القومي للسينما

18 حجم الخط

أعلن المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، والمعماري حمدي السطوحي مساعد وزير الثقافة للمشروعات الثقافية ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، عن عقد المؤتمر الصحفي الخاص بـ المهرجان القومي للسينما المصرية في دورته الخامسة والعشرين، اليوم الأحد وذلك في إطار الرؤية الثقافية لوزارة الثقافة لدعم صناعة السينما الوطنية وتعزيز دورها في المشهد الإبداعي المصري.

ويعقد المؤتمر للإعلان عن تفاصيل عودة المهرجان بعد توقف دام ثلاث سنوات، إلى جانب الكشف عن رئيس المهرجان، وتشكيل اللجنة العليا وباقي اللجان المنظمة، في إطار السعي إلى إعادة ترسيخ مكانة المهرجان القومي للسينما بوصفه مهرجانًا وطنيًا جامعًا لكافة السينمائيين في مصر.

ويُعد المهرجان القومي للسينما المصرية أحد أعرق المهرجانات السينمائية في مصر، حيث لعب منذ انطلاقه دورًا محوريًا في دعم السينما المصرية، والاحتفاء بصُنّاعها، وإبراز التجارب السينمائية المتميزة، بما يجعله منصة أساسية لتكريم الإبداع السينمائي الوطني.

ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر الصحفي بمقر سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية، اليوم الأحد الموافق، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

الجدير بالذكر أن آخر دورات المهرجان عُقدت في مايو عام 2022.

