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محافظات

قافلة طبية مجانية لأهالي قرى "بشائر الخير" بالخارجة بالوادى الجديد (صور)

قافلة طبية مجانية،فيتو
قافلة طبية مجانية،فيتو

قاد الدكتور هشام بكر هارون وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، ترافقه عبير متولي مدير فرع المجلس القومى للسكان بالوادى الجديد.

 وبحضور الدكتور بيشوى طلعت أسعد القائم بعمل مدير الادارة الصحية بالخارجة، والدكتور محمد سعد محمد  منسق القوافل العلاجية بالوادى الجديد، تنفيذ قافلة طبية فى تخصصات (باطنة.. أطفال.. نساء وتوليد) بقرى بشاير الخير شمال مدينة الخارجة للتيسير على المواطنين المقيمين بها وتوصيل الخدمات الطبية إليهم.

 قوافل طبية للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بالوادي الجديد، في بيان له اليوم، أن وزارة الصحة تنفذ القوافل الطبية للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وأشار هشام إلى أن القافلة تضم كافة التخصصات الطبية من (باطنة.. أطفال.. نساء وتوليد) وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

توفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين

ومن جانبه، قال منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بالوادي الجديد، في تصريحات خاصة لـ “ڤيتو”: إن القوافل الطبية تهدف إلى توفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين وتوعيتهم بمشاكل المجتمع، إيمانا من قطاع الصحة بوجوب علاج المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف علاجهم علاجا شاملا ومتكاملا حتى يحيوا حياة صحية كريمة، وتحقيق الهدف الرئيسي الذى ناشد به الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال "حياة كريمة"، وهو بناء الإنسان المصري، بدءًا من الكشف الطبي، والعمليات إذا استلزم الأمر، انتهاءً بالعلاج الواجب صرفه.

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