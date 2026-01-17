أخبار مصر اليوم: محافظ القاهرة يخصص 60 أتوبيسا لمعرض الكتاب، ضبط شبكة للاتجار بالبشر يقودها مدير دار أيتام بمصر الجديدة، الأرصاد الجوية تعلن طقس غد الأحد

18 حجم الخط

أخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها:

بيع سيارة الشيخ الشعراوي تثير الجدل، أسرته تنفي وصاحب معرض يهديها للمتحف، والنشطاء: الفقراء أولى



لايزال بيع سيارة الشيخ محمد متولي الشعراوي تثير ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر بيع السيارة التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤشر البحث الأكثر شهرة "جوجل"، خاصة بعد إعلان أحد أصحاب معارض السيارات عن نيته شراء السيارة وإهدائها للمتحف المصري.

بدأت حكاية سيارة الشيخ متولي الشعراوي، عندما قام صاحب أحد معارض السيارات في محافظة المنوفية بعرض سيارة من طراز مرسيدس 260 SE موديل 1989، والتي وصفت بأنها "من النسخ النادرة" التي دخلت السوق المصرية بأعداد محدودة للغاية، كاشفًا أن السيارة كانت للشيخ متولي الشعراوي، وكان تمتلكها أسرته حتى العام الماضي، قبل انتقال ملكيتها إلى معرض السيارات.

وحدد المعرض سعر بيع السيارة بأنه يتراوح من 575 إلى 600 ألف جنيه، وتسبب الإعلان في حالة من الجدل الواسع بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع أسرة الشيخ الشعراوي بأن السيارة التي تم بيعها لمعرض المنوفية لا تخص الشيخ الشعراوي، وأن السيارة المعروضة في المنوفية تخص نجله عبد الرحيم الشعراوي، الذي اشتراها بماله الخاص، وقام ببيعها منذ فترة طويلة بمبلغ ٨٠ ألف جنيه.

وأكدت أسرة الشيخ الشعراوي أن سيارة الشيخ محمد متولي الشعراوي تعتبر "تراثًا" لا يمكن التفريط فيه أو بيعه"، وأن سيارة الإمام لا تقدر بثمن، وأنها لاتزال محفوظة وموجودة لدى الأسرة حتى الآن.



وبرغم نفي أسرة الشيخ الشعراوي لبيعها لسيارته، لكن بيع السيارة التي كانت تملكها أسرة الشيخ الشعراوي، أثارت جدلًا واسعًا، وقام صاحب أحد معارض السيارات بالكشف عن رغبته في شراء السيارة الخاصة بالشيخ الشعراوي، بحسب وصفه، بأعلى من السعر المعروض به، حيث عرض شرائها بمبلغ 650 ألف جنيه، وإهدائها للمتحف المصري.

وأثار ذلك جدلًا واسعًا بهذا الشأن، فالبعض عبر عن تعجبه لأمر إهداء صاحب المعرض لسيارة أسرة الشيخ الشعراوي للمتحف المصري، متسائلين عن سر العلاقة بين سيارة الشيخ الشعراوي وإهدائها للمتحف المصري.

الصحة تغلق 7 عيادات تجميل وجلدية وليزر بالجيزة وسوهاج

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق 7 عيادات ومراكز متخصصة في التجميل والجلدية والعلاج بالليزر بمحافظتي الجيزة وسوهاج، لعملها بدون تراخيص قانونية وبمخالفة الاشتراطات الصحية.



وتأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة لحماية صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن حملة موسعة نفذتها إدارة العلاج الحر بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية ومباحث التموين، أسفرت عن غلق 6 عيادات ومراكز مخالفة، وهي:

• عيادة WOW ME

• عيادة الدكتور حسام فوزي

• مركز فيزو شيب للعلاج الطبيعي

• مركز برسوم لعلاج الأورام

• مركز فاكير للجلدية

• عيادة الدكتور ماهر محمود للجلدية



وأشار إلى ضبط كميات كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر داخل هذه المنشآت، مؤكدًا استمرار التنسيق مع هيئة الدواء المصرية لفحص المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



من جانبه، أفاد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، بأن إدارة العلاج الحر بسوهاج أغلقت مركز فلورا للتجميل والجلدية والليزر بمركز ساقلتة، لعدم حصوله على الترخيص اللازم، ولإدارته بواسطة طالبة تنتحل صفة طبيب جلدية وتجميل.

وكيل الصحة بالقليوبية بعد افتتاح مستشفى طوخ: التذكرة ب 10 جنيهات والعلاج مجاني (فيديو)

وكيل الصحة بالفيوم: إجراء 77 جراحة قلب مفتوح خلال عام



محافظ القاهرة: تخصيص 60 أتوبيسا لمعرض الكتاب وتخفيض التذكرة لـ10 جنيهات



قرر د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة تخفيض سعر تذكرة الباصات المخصصة لنقل الجمهور إلى مقر معرض القاهرة الدولي للكتاب لتصبح 10 جنيهات فقط للرحلة الواحدة.



وأشار محافظ القاهرة إلى أنه سيتم توفير أسطول من أتوبيسات هيئة النقل العام لخدمة زوار الدورة ال ٥٧ من معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس خلال الفترة من ٢١ يناير إلى ٣ فبراير ٢٠٢٦.





وأشار محافظ القاهرة إلى أن هيئة النقل العام بالقاهرة ستقوم بتوفير ٦٠ أتوبيسا قابلة للزيادة لخدمة زوار معرض الكتاب تغطى معظم مناطق القاهرة، بالإضافة للخطوط الحالية العابرة للمعرض.

وأوضح اللواء عصام الشيخ رئيس هيئة النقل العام أن هذه الأتوبيسات ستضع لافتة "خدمة معرض الكتاب" عليها لافتا إلى أنه سيتم تكثيف الأتوبيسات في الخطوط التي تشهد إقبالا على المعرض للحد من أي زحام داخل مواصلات معرض الكتاب بالإضافة إلى تقليل زمن التقاطر.



وأشار رئيس هيئة النقل العام إلى أنه تم الاتفاق على تخصيص ٧ خطوط خدمة خاصة لنقل المواطنين ورواد المعرض بأتوبيسات الهيئة من ميدان عبدالمنعم رياض مرورًا برمسيس ثم العباسية وجامعة الأزهر ومحور المشير فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط ١٠ سيارات، والخط الثاني يبدأ من دوران شبرا ثم شارع شبرا مرورًا بميدان أحمد حلمي ثم شارع رمسيس والعباسية ونادي السكة وجامعة الأزهر ومحور المشير فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط ١٠ سيارات.



أما الخط الثالث فينطلق من النزهة الجديدة مرورًا بميدان الحجاز ثم السبع عمارات ومكرم عبيد ومصطفى النحاس والمنهل والوفاء والأمل وصولًا إلى المعرض ويخدم هذا الخط ٨ سيارات، ويبدأ الخط الرابع من الأميرية مرورًا بميدان المطرية والحلمية ثم كلية بنات عين شمس وميدان هشام بركات والحي السابع وحي السفارات فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط ٧ سيارات.

وينطلق الخط الخامس من ميدان الجيزة ثم جامعة القاهرة مرورًا بالقصر العيني والسيدة عائشة والأوتوستراد وجامعة الأزهر فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط ١٠ سيارات، أما الخط السادس فيبدأ من صقر قريش مرورًا بكارفور المعادى ثم نادى وادى دجلة والطريق الدائرى ومحور المشير وصولًا إلى معرض الكتاب ويخدم هذا الخط ٧ سيارات.



أما الخط السابع فيبدأ من المظلات ثم سراي القبة مرورًا بروكسى والسبع عمارات والحى الثامن والوفاء والأمل ومحور المشير فالمعرض ويخدم هذا الخط ٨ سيارات.

ضبط طيور وحيوانات برية محظور تداولها بسوق ديانا بالأزبكية



أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أنه لا تهاون مع أي محاولات للاتجار غير المشروع بالحياة البرية، مشددة على استمرار الحملات الرقابية لضبط المخالفات وحماية التنوع البيولوجي.



وفي هذا الإطار، وتنفيذًا لتوجيهات وزيرة البيئة، وبناءً على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شنت وزارة البيئة حملة تفتيشية مكبرة على سوق ديانا بشارع عماد الدين بحي الأزبكية، استهدفت ضبط الطيور والحيوانات البرية المحظور تداولها بالمخالفة للقانون.



وجاءت الحملة من خلال لجنة مشتركة ضمت كلًا من اللواء أ.ح خالد عبد الرحمن رئيس قطاع حماية الطبيعة، واللواء أحمد محمد السكري رئيس حي الأزبكية، وحسام أمين رئيس قطاع الفروع، والكيميائي علاء إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لفرع القاهرة الكبرى، والمهندس محمد عبد التواب مدير إدارة التفتيش، والدكتور محمد إسماعيل رئيس وحدة الحياة البرية، والمهندس صفوت حسن نائب رئيس الحي ومدير المتابعة الميدانية، والمهندس عمرو فتحي مساعد رئيس الحي.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من الطيور والحيوانات البرية الحية والمحنطة، في مخالفة صريحة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009.

ا

وشملت المضبوطات حيوانات حية تمثلت في بومتين مقرنتين، وعقاب، وأربع حرباء مصرية، وسلحفاة مصرية برية، إلى جانب حيوانات وطيور محنطة شملت نمسًا مصريًا، وخمسة ثعالب حمراء، وخمسة صقور، وببغاء إفريقي.





ووجهت الدكتورة منال عوض بمصادرة جميع المضبوطات لصالح وزارة البيئة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع تقديم الرعاية البيطرية اللازمة للحيوانات الحية تمهيدًا لإطلاقها في بيئتها الطبيعية، وإيداع الحيوانات المحنطة بأحد المعارض التابعة للوزارة.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أن الدولة ماضية بقوة في مواجهة أي ممارسات تضر بالحياة البرية أو البيئة، مؤكدة استمرار الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضرورة تفعيل دور المواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفات بيئية، باعتبار أن حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع.

التضامن: ضبط شبكة للاتجار بالبشر يقودها مدير دار أيتام بمصر الجديدة



أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن ضبط شبكة للاتجار بالبشر يقودها مدير دار أيتام، ورجل أعمال ينفق على نزلاء الدار من ماله الخاص، مقابل استغلالهم في ممارسة الرذيلة داخل شقته بمصر الجديدة.



وقالت الوزارة: إن ذلك يأتي في إطار التنسيق مع النيابة العامة، ومكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالتفتيش القضائي بالنيابة العامة، والمستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، للتصدي ومجابهة أوجه الانتهاكات التي تحدث داخل دور الرعاية، حرصًا على تحقيق المصلحة الفضلي للنزلاء داخل تلك الدور، حيث تجري زيارات ميدانية دورية ومفاجئة عن طريق فرق التدخل السريع المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية ولجان الضبطية القضائية بالوزارة، لمجابهة أي تقصير في الخدمات المقدمة للمستفيدين من تلك الدور والمؤسسات، خاصة أن الوزارة تهدف إلى إيجاد بيئة داعمة وآمنة تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين.



وأوضحت الوزارة أن الواقعة محل التحقيق من قبل النيابة العامة، وتتعاون فيها لجنة الضبطية القضائية بالوزارة مع النيابة العامة، حيث تم اكتشاف تلك الواقعة خلال إحدي الزيارات المفاجئة التي تنفذها الوزارة عبر لجان الضبطية القضائية على الدور منذ عدة أشهر.

وتتمثل الواقعة في قيام مدير الدار محل الواقعة بتسليم عدد "4" أطفال لأحد الأشخاص بزعم كفالتهم منزليًا دون أي سند قانوني أو موافقة الجهة المختصة، في مخالفة جسيمة وصريحة لكافة القوانين واللوائح المنظمة لرعاية الأطفال، وبما يعرضهم لخطر الإساءة والاستغلال، وهو ما يُشكل شبهة جريمة اتجار بالبشر مكتملة الأركان، وفقًا لأحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ولائحته التنفيذية، والتي تُجرم صراحة تسليم الأطفال أو نقلهم أو استغلالهم خارج الأطر القانونية، وتُشدد العقوبة حال كون المجني عليهم من الأطفال أو الفئات الأولى بالرعاية.



وعلى الفور، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، بتحرك مأموري الضبط القضائي بالوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث تم جمع كافة الاستدلالات وتحرير محضر رسمي بقسم شرطة مصر الجديدة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة المختصة، باعتبارها جريمة جسيمة تمس أمن وسلامة الأطفال وحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

وفي إطار التنسيق الكامل مع النيابة العامة، وتنفيذًا لقراراتها، قام مأمورو الضبط القضائي بضبط مدير الدار وتسليمه للعدالة، ليتولى القضاء المختص نظر القضية ومحاسبة المتهمين "مدير الدار والمتهم المعتدي"، وفقًا لأحكام القانون، دون أي تدخل أو حماية لأي طرف.



وشددت وزارة التضامن الاجتماعي على أنها لن تتهاون أو تتستر على أي تجاوز أو تقصير داخل دور الرعاية، وقد اتخذت بالتوازي مع التحقيقات القضائية إجراءات إدارية صارمة منذ لحظة اكتشاف الواقعة، شملت إحالة جميع الموظفين المختصين بمتابعة الدار للتحقيق، تمهيدًا لتوقيع أقصى العقوبات القانونية حال ثبوت أي مسؤولية أو إهمال.

وثمنت وزارة التضامن الاجتماعي الجهود التي قامت بها النيابة العامة، ومكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالتفتيش القضائي بالنيابة العامة، موضحة أن هناك حملات تجريها النيابة العامة للتفتيش الدوري على مراكز رعاية وتأهيل الأطفال، ودور رعاية المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، لمراقبة كل الإجراءات القانونية التي تتخذ حيالهم، للتأكد من كفالة حقوقهم التي نظمها الدستور والقانون والمواثيق الدولية ذات الصلة.

أستاذ بجامعة عين شمس يكشف تقنية جديدة لعلاج أورام العظام في مصر



كشف الدكتور إبراهيم شعراوي، مدرس جراحة أورام العظام بكلية الطب جامعة عين شمس، تفاصيل تطبيق تقنية جديدة لعلاج أورام العظام في مصر.



وأكد أن علاج أورام العظام الحميدة شهد خلال السنوات الأخيرة تحولًا كبيرًا في المفاهيم العلاجية، لافتا إلى أنه تم الانتقال من الجراحات التقليدية التي قد تؤدي أحيانًا إلى نتائج وظيفية سيئة أو بتر الطرف المصاب، إلى تدخل محدود يحقق نتائج مماثلة مع تقليل المضاعفات وتحسين الأداء الوظيفي للمرضى.

وأوضح شعراوي، النهج الأمريكي الحديث في علاج أورام العظام، والذي يعتمد على العلاج الموجه والتدخل المحدود، مشيرا إلى أنه أسهم في إحداث نقلة نوعية في علاج فئة واسعة من أورام العظام الحميدة التي كانت تُعالج سابقًا بالجراحة التقليدية.



وقال إن إحدى أبرز هذه التقنيات الحديثة هي الحقن الموضعي بمادة الدوكسي سايكلين لبعض الأورام الحميدة، وعلى رأسها الكيس الدموي المعقد والكيس العظمي البسيط، حيث يؤدي التفاعل الموضعي داخل الورم إلى انكماشه وتصلبه تدريجيًا دون الحاجة إلى استئصال جراحي أو ترقيع عظمي، ما يقلل المخاطر المرتبطة بالجراحة التقليدية.

ونبه شعراوي إلى أن هذه التقنية أثبتت نجاحًا ملحوظًا في مستشفيات جامعة أوهايو الأمريكية، حيث تم اعتمادها كخيار علاجي فعّال في عدد متزايد من الحالات، بعد تحقيق نتائج مشجعة في اختفاء الألم تدريجيًا واختفاء الورم من الأشعة، مضيفًا أن هذا النجاح كان الدافع الأساسي لنقل التجربة إلى مصر ضمن إطار علمي منضبط وفق المعايير الدولية.



وأوضح أن تطبيق التقنية في مصر تم تحت إشرافه المباشر، حيث جرى علاج عدد من الحالات في مراكز طبية كبرى، بينها مستشفيات جامعة عين شمس، مع تحقيق نتائج إيجابية دون تسجيل مضاعفات تُذكر، وقد بدأ بالفعل عمل دراسات سريرية لنشر النتائج المصرية عالميًا.

وأشار شعراوي إلى أن التدريب المتخصص في جامعة أوهايو تحت إشراف الدكتور موراكامي، أحد الرواد العالميين في علاج أورام العظام الحميدة بدون جراحة، والذي ساعد في نقل الخبرة والمعايير الدقيقة لاختيار الحالات المناسبة وضمان سلامة الإجراءات في مصر.





الأرصاد الجوية تعلن طقس غد الأحد وتحذر من نشاط للرياح على السواحل الشمالية



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد ويستمر انخفاض درجات الحرارة ويسود طقس مائل للبرودة نهارا على أغلب الأنحاء ومائل للدفء على شمال الصعيد، شديد للبرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية..



برد وثلج وصقيع، طقس يناير الأكثر قسوة، درجات الحرارة تقترب من الصفر، أمطار ورياح تزيد البرودة، وشبورة كثيفة تحجب الرؤية

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد الإحساس ببرودة الطقس وتنشط الرياح على السواحل الشمالية والوجه البحرى وجنوب سيناء.





ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري و السواحل الشمالية الغربية، ومائل للدفء على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة فى اخر الليل ، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء



كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 10

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 11

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 10

حقيقة فتح الاستعلام عن نتيجة امتحان مسابقة 2000 معلم مساعد دراسات اجتماعية



نفى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ما تم تداوله بشأن فتح باب الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني لمسابقة شغل 2000 وظيفة معلم مساعد دراسات اجتماعية، مؤكدًا أن هذه المعلومات غير صحيحة.



وأعلن الجهاز عن المسابقة في 6 فبراير 2025، وتم فتح باب التقديم عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية خلال الفترة من 27 فبراير وحتى 12 مارس 2025، وفقًا للشروط والضوابط المعلنة.

وأضاف أن الجهاز أعلن في 11 مايو 2025 عن إتاحة الاستعلام عن موعد عقد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين المستوفين للشروط، بينما أعلن نتيجة الامتحان رسميًا في 15 يوليو 2025.





وزير السياحة والآثار: استرداد 30 ألف قطعة أثرية خرجت بطرق غير شرعية خلال الفترات الماضية



أكد وزير السياحة والآثار شريف فتحي، أن موقع أبو مينا الأثري ومشروع خفض منسوب المياه الجوفية به سيكونان نقطة الانطلاق لبناء قاعدة تعاون دولية في مجالات الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة من خلال إتاحة عرض تطور الموقع تاريخيًا وحديثًا للجمهور، بما يسهم في ربط المجتمع بجهود الترميم والبحث العلمي، وتحفيز المجتمع الدولي على دعم هذه الجهود.



وشدد وزير السياحة والآثار على أهمية الدور الذي تقوم به البعثات الأثرية الأجنبية في رفع كفاءة العنصر البشري المصري.



وأعرب وزير السياحة والآثار علي أن تسهم الشراكات في فتح آفاق جديدة للتعاون الدولي في مجال استرداد الآثار التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة، من خلال إطار مؤسسي منظم للتعامل مع هذا الملف، لافتًا إلى نجاح الدولة المصرية خلال السنوات الثماني الماضية في استرداد أكثر من 30 ألف قطعة أثرية من عدد من الدول.



وكان المتحف القومي للحضارة المصرية استضاف مؤتمر «الآثار والتراث.. قوة مصر الناعمة»، والتي استهدف تسليط الضوء على أبرز نماذج التعاون الدولي والإقليمي التي أسهمت في حماية الآثار، وتنمية المجتمعات المحلية، وتعزيز السياحة الثقافية، إلى جانب مناقشة مدى إمكانية تعميم هذه التجارب الناجحة لدعم وتطوير القطاع السياحي والتراثي في مصر.

وركزت المناقشات على عرض وتحليل مجموعة من نماذج التعاون الدولي والإقليمي التي كان لها أثر ملموس في مجالات حفظ وترميم المواقع الأثرية، وتطوير المناطق التراثية عمرانيًا واجتماعيًا، وتنمية قدرات العاملين في مجالي الآثار والتراث.



كما تناولت الجلسة عددًا من المحاور الفرعية، من بينها مشروعات الحفظ والترميم المشتركة، وبناء القدرات وتأهيل الكوادر العاملة بالقطاع الأثري، فضلًا عن التعاون الدولي في مجالات البحث العلمي والدراسات الأثرية.

