حقيقة فتح الاستعلام عن نتيجة امتحان مسابقة 2000 معلم مساعد دراسات اجتماعية

نفى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ما تم تداوله بشأن فتح باب الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني لمسابقة شغل 2000 وظيفة معلم مساعد دراسات اجتماعية، مؤكدًا أن هذه المعلومات غير صحيحة.

وأعلن الجهاز عن المسابقة في 6 فبراير 2025، وتم فتح باب التقديم عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية خلال الفترة من 27 فبراير وحتى 12 مارس 2025، وفقًا للشروط والضوابط المعلنة.

وأضاف أن الجهاز أعلن في 11 مايو 2025 عن إتاحة الاستعلام عن موعد عقد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين المستوفين للشروط، بينما أعلن نتيجة الامتحان رسميًا في 15 يوليو 2025.

وشدد الجهازعلى أنه نه يصدر أي بيانات جديدة بشأن فتح استعلامات إضافية أو نتائج لاحقة، وأن ما يتم تداوله حاليًا هو اجتزاء أو إعادة نشر لبيانات سابقة خارج سياقها الصحيح.

