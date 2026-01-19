الثلاثاء 20 يناير 2026
خبير: نجاح برنامج الطروحات مسؤولية القائمين على سوق المال وليس الحكومة

حافظ سليمان خبير
حافظ سليمان خبير أسواق المال
قال حافظ سليمان، خبير أسواق المال، إن ملف الطروحات الحكومية يقع بالأساس على عاتق القائمين على سوق المال، وليس الحكومة، مؤكدًا أن سنوات طويلة من التصريحات حول برنامج الطروحات لم تُترجم إلى تقدم ملموس على أرض الواقع.


وأوضح سليمان في تصريحاته لفيتو  أن تنفيذ برنامج الطروحات يتطلب مبادرة حقيقية من مسؤولي سوق المال عبر تقديم خطة مكتوبة وواضحة للحكومة، تتضمن إطارًا زمنيًا محددًا وإجراءات عملية لتنشيط السوق وضمان نجاح البرنامج، لافتًا إلى أن الشركات المؤهلة للطرح ليست سرًا على أحد.

 


وأشار إلى أن الحكومات المصرية منذ عام 2011 وحتى الآن تواجه ضغوطًا وأولويات متراكمة وملفات عاجلة ومتغيرات يومية، وهو ما ينعكس في بعض الأحيان في تصريحات متضاربة تربك المتلقي بين توجهات اشتراكية ورأسمالية، بينما يتم ذكر «البورصة» في المناسبات على سبيل المجاملة دون وجود مسؤول مباشر يتحمل تبعات الكلمة وتأثيرها على مناخ الاستثمار.


وأضاف أن رئيس الحكومة غالبًا ما ينشغل بملف تخصصه كأولوية قصوى، كما حدث مع المهندس الراحل شريف إسماعيل وملف الطاقة، ثم الدكتور مصطفى مدبولي وملف الإنشاءات، وهو ما يستدعي – بحسب سليمان – أن يتحمل مسؤولو سوق المال مسؤولياتهم كاملة دون إلقاء أسباب تعثر برنامج الطروحات على الحكومة أو الظروف المحيطة.

 


وانتقد سليمان الاكتفاء بتصريحات إعلامية محدودة التأثير عن صعود المؤشر الرئيسي، معتبرًا أنها لا تعكس واقع السوق، مع غياب التوسع في وسائل الإعلام الأكثر انتشارًا، وافتقار السوق إلى تسويق مهني محترف يرفع الوعي المجتمعي بأهمية الاستثمار، في ظل أن غالبية فئات المجتمع لا تعرف شيئًا عن البورصة.
 

 

كما أشار إلى ضعف التواصل مع المستثمرين في الداخل والخارج، والاكتفاء باجتماعات مع شركات السمسرة تحت مسمى «أطراف السوق»، في حوار وصفه بأنه أحادي الجانب يركز على تدوير سيولة محدودة ومناقشة آليات نظرية للتداول، دون اتخاذ خطوات فعلية لتوسيع قاعدة المتعاملين أو طرح «بضاعة» حقيقية ترفع رأس المال السوقي.
 

 

واستشهد سليمان بتجربة تعثر البورصة خلال الفترة من منتصف 2007 وحتى يونيو 2022، موضحًا أن تراكم القرارات الخاطئة والتدخلات المفرطة في آليات السوق وتعميق الصورة السلبية لمناخ الاستثمار استمر حتى قرار السيد رئيس الجمهورية في منتصف 2022 بتغيير القيادة، وهو القرار الذي وصفه بأنه أعاد الحياة لمنظومة ظلت لسنوات على «جهاز تنفس صناعي».
وختم سليمان بالتأكيد على أن نجاح البورصة وملف الطروحات مسؤولية رئيسي الرقابة المالية والبورصة بالدرجة الأولى، وليس الحكومة، قائلًا: «بأيديهما لا بيد غيرهما يتحقق النجاح».

