اليوم، بدء تخصيص 25 ألف شقة بالمدن الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، البدء في تخصيص حوالي 25 ألف شقة ضمن المرحلة الثانية من الطرح المجمع ٤٠٠ ألف وحدة عبر منصة مصر العقارية، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح اليوم الأحد لكافة المواطنين الذين قاموا بإبداء رغبتهم في حجز وحداتهم وقاموا بسداد جدية الحجز وفقا لرغباتهم.

وأوضحت الوزارة، أنه على المواطنين الذين تقدموا للحجز الدخول على الرابط الإلكتروني

وتم تخصيص يومي الأحد والإثنين لتخصيص شقق ديارنا بالمدن الجديدة.

بالأسعار، الإسكان تعلن عن طرح جديد للأراضي بالصعيد

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح جديد للأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة.

وتُطرح بمدينة قنا الجديدة أرض تجاري بمساحة 958 مترًا بسعر 17785 جنيهًا، وأرض تعليمي بمساحة 7681 مترًا بسعر 4090 جنيهًا.

كما أعلن المهندس أحمد العربي رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، عن طرح عدد من الفرص الاستثمارية المتميزة عبر الموقع الإلكتروني لبوابة خدمات المستثمرين.

ويأتي هذا الطرح في إطار جهود الجهاز لتوسيع قاعدة الأنشطة الاستثمارية بالمدينة، وتوفير مزيد من الخدمات التجارية والإدارية، بما يعزز من مكانة حدائق العاصمة كأحد أهم المدن الواعدة في شرق القاهرة، ويدعم المستثمرين الجادين في تنفيذ مشروعات تسهم في دفع عجلة التنمية.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن التقديم يتم إلكترونيًّا بالكامل عبر موقع بوابة خدمات المستثمرين حتى (١٥) يناير ٢٠٢٦، بما يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على المستثمرين،

▪ قطعة أرض رقم (٢١٢) – بمنطقة البوليفارد – بمساحة (٦٤٤) م² – نشاط (تجاري إداري).

▪️ قطعة أرض رقم (٧٧) – بمركز خدمات رقم (١٣) بمنطقة الإسكان الاجتماعي بمنطقة ٢٣٥٠ فدانًا - بمساحة (٣٩٥٠٦) م² – نشاط ( مركز تجاري "هايبر").

وأكد جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة أن الباب مفتوح أمام جميع المستثمرين الجادين للمشاركة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المدينة، بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية نحو تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة.

