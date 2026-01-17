نائب محافظ الدقهلية يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية

18 حجم الخط

وجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ضرورة متابعة أعمال مشروعات الخطة الاستثمارية وغيرها من المشروعات الجارية في جميع مراكز ومدن المحافظة، والتأكد من المواصفات، والالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ الأعمال.

وفي هذا السياق، قام الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، يرافقه اللواء أنور مدحت رئيس مركز ومدينة ميت غمر، وأحمد حجازي نائب رئيس المدينة، بمتابعة أعمال استكمال إنشاء وحدة المرور بمدينة ميت غمر، المقامة على مساحة 720 متر تقريبا، بتكلفة تبلغ 13.8 مليون جنيه، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية، وتهدف إلى توفير وحدة مرور تخدم مركز ميت غمر ومحيطه، لتوفير الوقت والجهد على المواطنين في إنهاء الخدمات المرورية في أماكن إقامتهم.

رفع مطابق الصرف الصحي وبالوعات المطر

كما تفقد نائب المحافظ، أعمال الخطة الاستثمارية 2025 /2026، لأعمال رفع مطابق الصرف الصحي وبالوعات المطر بشوارع المدينة المدرجة بالخطة تمهيدا لتركيب بلاطات انترلوك، وكذلك متابعة أعمال الحدائق وبحث مدى إمكانية العمل على رفع كفائتها.

كما تابع نائب المحافظ حملة لرفع الإشغالات بشوارع المدينة، وتفقد عددا من شوارع المدينة للوقوف على مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين.

