السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نائب محافظ الدقهلية يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية

حملة بشوارع ميت غمر،
حملة بشوارع ميت غمر، فيتو
18 حجم الخط

وجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ضرورة متابعة أعمال مشروعات الخطة الاستثمارية وغيرها من المشروعات الجارية في جميع مراكز ومدن المحافظة، والتأكد من المواصفات، والالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ الأعمال.

وفي هذا السياق، قام الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، يرافقه اللواء أنور مدحت رئيس مركز ومدينة ميت غمر، وأحمد حجازي نائب رئيس المدينة، بمتابعة أعمال استكمال إنشاء وحدة المرور بمدينة ميت غمر، المقامة على مساحة 720 متر تقريبا، بتكلفة تبلغ 13.8 مليون جنيه، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية، وتهدف إلى توفير وحدة مرور تخدم مركز ميت غمر ومحيطه، لتوفير الوقت والجهد على المواطنين في إنهاء الخدمات المرورية في أماكن إقامتهم.

رفع مطابق الصرف الصحي وبالوعات المطر

كما تفقد نائب المحافظ، أعمال الخطة الاستثمارية 2025 /2026، لأعمال رفع مطابق الصرف الصحي وبالوعات المطر بشوارع المدينة المدرجة بالخطة تمهيدا لتركيب بلاطات انترلوك، وكذلك متابعة أعمال الحدائق وبحث مدى إمكانية العمل على رفع كفائتها.

كما تابع نائب المحافظ حملة لرفع الإشغالات بشوارع المدينة، وتفقد عددا من شوارع المدينة للوقوف على مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد حجازي الخدمات المرورية الخدمات المقدمة للمواطنين الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المشروعات الجارية توفير الوقت والجهد رئيس مركز ومدينة ميت غمر محافظ الدقهلية مشروعات الجارية مشروعات الخطة الاستثمارية

مواد متعلقة

وزير الخزانة الأمريكي: الرسوم الجمركية أنعشت الاقتصاد بـ 200 مليار دولار

علاج السلس البولي عند النساء، ومتي يتطلب تدخلات جراحية؟

5257 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت

كأس الأمم الأفريقية، تعادل سلبي بين مصر ونيجيريا بعد مرور 15 دقيقة
ads

الأكثر قراءة

5257 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت

مصر ونيجيريا يلجآن لركلات الترجيح لحسم المركز الثالث بكأس الأمم الأفريقية

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب نيجيريا أمام مصر بأمم أفريقيا

الأزهر يشارك في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي أبو وهدان وأبو مشهور بالجيزة

كيتي بيري تقدم 3 أغنيات بحفل Joy Awards (فيديو)

منتخب نيجيريا يحصد برونزية كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح (صور)

التضامن: ضبط شبكة للاتجار بالبشر يقودها مدير دار أيتام بمصر الجديدة

بالقصب والقلقاس، لماذا تحتفل الكنيسة بعيد الغطاس؟

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت بالأسواق العالمية

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 17 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت 17 يناير

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم السبت 17 -1-2026

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منها التفكر بآيات القرآن الكريم، ما مفهوم الثبات ووسائله في الإسلام؟

هل المقصود بالليلة المباركة ليلة النصف من شعبان؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

الصلاة وبر الوالدين، الأزهر للفتوى يحدد 10 نصائح للطلاب بمناسبة موسم الامتحانات

المزيد
الجريدة الرسمية