السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم السبت

سعر الريال العماني
سعر الريال العماني
18 حجم الخط

سعر الريال العماني، شهد سعر الريال العماني استقرارا أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية مساء  اليوم السبت الموافق 17 يناير 2026.

وتستعرض “فيتو” سعر الريال العماني مقابل الجنيه اليوم.

اقرأ التالي: سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم

الريال العماني
الريال العماني، فيتو

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي 

سجل سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو  122.65 جنيها للشراء، و  123.01 جنيها للبيع.

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك الأهلي 

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك الأهلي نحو 121.48 جنيها للشراء، 122.96 جنيها للبيع.

الريال العُماني العملة الرسمية لسلطنة عُمان

الريال العُماني هو العملة الرسمية لسلطنة عُمان، ويرمز له بالرمز OMR، ويُعرف أحيانًا بـ RO. 

ويُصدر الريال العُماني من قبل البنك المركزي العُماني، ويُستخدم في جميع المعاملات الاقتصادية داخل الدولة.

الريال العماني
الريال العماني، فيتو

تاريخ الريال العماني

يعود تاريخ الريال العماني إلى ما قبل عصر النهضة في السلطنة، حيث كانت عُمان تستخدم عملات مختلفة مثل الروبية الهندية والريال السعودي والريال الفضي العماني القديم حيث إنه مع بداية النهضة العمانية الحديثة عام 1970، ومع تولي السلطان قابوس بن سعيد الحكم، تقرر إصدار عملة وطنية موحدة تعكس السيادة الاقتصادية لعُمان.

وفي عام 1972، تم إصدار الريال العماني لأول مرة ليكون العملة الرسمية للدولة بدلًا من الريال السعيدي الذي كان متداولًا آنذاك، ومنذ ذلك الحين أصبح الريال العماني رمزًا للاستقرار المالي والاقتصادي في السلطنة.

الفئات الورقية والمعدنية

الريال العماني يتوفر في فئات مختلفة من الأوراق النقدية والعملات المعدنية:

العملات الورقية:

-نصف ريال (500 بيسة): باللون الرمادي والأخضر، وتظهر عليها معالم من الطبيعة العمانية.

-1 ريال: باللون الأحمر، ويُظهر صورة السلطان قابوس وبعض المعالم التراثية.

-5 ريالات: باللون البنفسجي، وتحمل تصميمات مستوحاة من التاريخ العُماني.

-10 ريالات: باللون الأزرق، وتُبرز المباني الحكومية والإنجازات الوطنية.

-20 ريالًا: باللون الأخضر الداكن، وتُعد من الفئات الكبيرة التي تحمل رموزًا وطنية بارزة.

-50 ريالًا: وهي أكبر فئة نقدية، باللون البني المائل إلى الذهبي، وتُظهر صورة السلطان وعددًا من رموز النهضة.

العملات المعدنية:
تتوفر عملات معدنية بفئات مختلفة مثل:

-100 بيسة (0.1 ريال)

-50 بيسة (0.05 ريال)

-25 بيسة (0.025 ريال)

وهي مصنوعة من معادن مثل النيكل والنحاس، وتحمل شعار الدولة وتاريخ الإصدار.

الريال العماني في السوق

يعد الريال العماني من أقوى العملات العربية والعالمية من حيث القيمة، إذ يتمتع بثبات كبير أمام العملات الأجنبية، وهو ما يعكس قوة الاقتصاد العماني واستقراره المالي.

ويتداول الريال في الأسواق المحلية والعالمية، وله حضور واضح في البورصات الخليجية والإقليمية كما يستخدم على نطاق واسع في المعاملات التجارية والسياحية بفضل قوة الاقتصاد العُماني وازدهار قطاعاته الحيوية مثل النفط والغاز والسياحة. 

وشهد الريال العماني تطورات كبيرة منذ إصداره، شملت تحسين تصميماته وتطوير خصائص الأمان مثل العلامات المائية، والخيوط الأمنية، والطباعة البارزة، مما جعله من أكثر العملات أمانًا في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الريال العماني سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري سعر الريال العمانى في البنك المركزي سعر الريال العماني سعر الريال

مواد متعلقة

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 17 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت 17 يناير

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم السبت 17 -1-2026

6.79 جنيه، سعر اليوان الصيني في البنك المركزي صباح اليوم السبت

آخر تطورات سعر الخردة في السوق المحلي ببداية تعاملات اليوم

سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك الخرطوم المركزي

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت

ads

الأكثر قراءة

5257 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت

الدوري الإنجليزي، توتنهام يتأخر أمام وست هام في الشوط الأول

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب نيجيريا أمام مصر بأمم أفريقيا

نائب يسأل الحكومة عن نسبة مساهمة الصناعة والزراعة بالناتج المحلي

هل المقصود بالليلة المباركة ليلة النصف من شعبان؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتقدم علي برينتفورد بهدف في الشوط الأول

ليفربول يتعثر على ملعبه أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي

بسبب التوترات الجيوسياسية، أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى في تاريخها

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت بالأسواق العالمية

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 17 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت 17 يناير

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم السبت 17 -1-2026

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل المقصود بالليلة المباركة ليلة النصف من شعبان؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

الصلاة وبر الوالدين، الأزهر للفتوى يحدد 10 نصائح للطلاب بمناسبة موسم الامتحانات

هل وردت أحاديث عن فضل العمرة في شهر شعبان؟

المزيد
الجريدة الرسمية