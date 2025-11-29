بعد قرارات وزير التعليم، أخصائية مدرسة عبد السلام المحجوب: ليس كل الطلاب مشاركين في إهانتي

18 حجم الخط

أكدت نسرين محمد فضل، الأخصائية النفسية بـ مدرسة عبد السلام المحجوب الرسمية بإدارة شرق الإسكندرية، صاحبة فيديو اقتحام طلاب مكتبها، أنها تفاجأت بقرارات وزير التربية والتعليم التي أصدرها بشأن الواقعة التي حدثت لعدد من الطلاب داخل المدرسة.

التحقيق في فيديو إهانة أخصائية نفسية

وكشفت نسرين، في تصريحات لها، أنها متوجهة لـ مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، للتحقيق في الأمر، والتعرف على الطلاب الذين تسببوا في الواقعة بإهانتها داخل مكتبها في المدرسة بعد قرارات وزير التربية والتعليم.

الأخصائية: ليس كل الطلاب مشاركين في الواقعة

وأوضحت نسرين فضل، أنه ليس كل الطلاب الذين ظهروا في الفيديو مشاركين في إهانتها ومنهم طلاب كانوا في مكتبها لم يشاركوا فيما حدث ووجب إخراجهم من الواقعة.

قرارات وزير التربية والتعليم

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أصدر بيانا،في ضوء مقطع الفيديو الذي تم تداوله داخل أحد الفصول بمدرسة عبد السلام المحجوب بمحافظة الإسكندرية، والذي ظهر خلاله عدد من الطلاب يمارسون سلوكيات غير منضبطة متعمدين خلالها إهانة احدى المعلمات بالمدرسة.

ووجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة تجاه الواقعة.

وقرر الوزير محمد عبد اللطيف إحالة الواقعة كاملة إلى الشئون القانونية لاتخاذ أقصى أنواع الجزاءات بحق كل من يثبت تقصيره أو تورطه من إدارة المدرسة والإدارة التعليمية.

كما وجه الوزير بفصل الطلاب المشاركين في الواقعة فصلًا نهائيًا لمدة عام، مع عدم السماح بقيدهم بأي مدرسة أخرى قبل العام الدراسي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧.

وشدد الوزير محمد عبد اللطيف على أن كرامة المعلّم خطٌ أحمر، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون ولن تسمح بأي شكل من أشكال التجاوز أو الإساءة التي تمسّ هيبة المعلّم، وأن الانضباط المدرسي واحترام المعلّم هما الأساس الذي تُبنى عليه العملية التعليمية، مشيرا إلى أن أي محاولة للإخلال بالنظام المدرسي أو تجاوز في حق أي معلم سيقابل بإجراءات رادعة وفورية.

