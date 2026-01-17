السبت 17 يناير 2026
العدد (697) من «فيتو» وأبرز عناوينه: ناس‭ ‬مصر‭..‬وأهل‭ ‬إيجيبت.. نهاية‭ ‬الطبقة‭ ‬الوسطى

ناس‭ ‬مصر‭..‬وأهل‭ ‬إيجيبت

نهاية‭ ‬الطبقة‭ ‬الوسطى

65‭ ‬مليون‭ ‬مواطن‭ ‬فى‭ ‬دائرة‭ ‬الفقر

شقة‭ ‬الغلابة‭ ‬بـ1000000‭ ‬جنيه‭ ‬فقط‭ !‬

التعليم‭.. ‬أبجنى‭ ‬تجدنى‭!‬

معركة‭ ‬الكافيار‭ ‬وهياكل‭ ‬الفراخ

البالة‭ ‬فى‭ ‬مواجهة‭ ‬البراندات‭ ‬العالمية‭ ‬

العدالة‭ ‬الصحية‭ ‬فى‭ ‬خبر‭ ‬كان

عصام‭ ‬كامل‭ ‬يكتب‭: ‬عندما‭ ‬يصبح‭ ‬العرب‭ ‬تورتة‭ ‬توزع‭ ‬على‭ ‬الأقوياء

إيران‭ ‬على‭ ‬حافة‭ ‬الهاوية

حكم‭ ‬المرشد‭ ‬يواجه‭ ‬اختبارًا‭ ‬وجوديًا‭..‬والغرب‭ ‬يخطط‭ ‬لإسقاط‭ ‬النظام‭ ‬من‭ ‬الداخل

لغز‭ ‬ذبابة‭ ‬الجندي‭ ‬الأسود

ننشر‭ ‬تفاصيل‭ ‬أخطر‭ ‬دراسة‭ ‬تحذر‭ ‬من‭ ‬الحشرة‭ ‬القاتلة

الحلقة‭ ‬الثانية

بعد‭ ‬الولادة‭ ‬المتعسرة‭.. ‬ملفات‭ ‬تشريعية‭ ‬ساخنة‭ ‬فى‭ ‬انتظار‭ ‬برلمان‭ ‬2026

الغضب‭ ‬يجتاح‭ ‬عمال‭ ‬مصنع‭ ‬السكر‭ ‬والصناعات‭ ‬التكاملية‭.. ‬ورسالة‭ ‬استغاثة‭ ‬إلى‭ ‬الرئيس

رحلة‭ ‬العميد‭ ‬من‭ ‬الشك‭ ‬إلى‭ ‬اليقين‭ ‬هل‭ ‬اقتربت‭ ‬‮«‬الثامنة»؟‭!‬

فاروق حسنى لـ«فيتو»: متحفى سوف يكون حاضنة لشباب الفنانين

هل يناسب الهرم الغذائي الأمريكى الجديد ظروف المصريين؟

عبد الناصر من العالم الآخر: لم أندهش من اعتقال مادورو..  وهذه قصتى مع لومومبا

