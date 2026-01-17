السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم (آخر تحديث )

سعر اليوان الصيني
سعر اليوان الصيني
18 حجم الخط

سعر اليوان الصيني، شهد سعر اليوان الصيني استقرارًا أمام الجنيه بالبنك المركزي والبنوك المصرية، مساء اليوم السبت الموافق 17 يناير 2026.

وتستعرض «فيتو» سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم.

اليوان الصينى 
اليوان الصيني، فيتو 

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري 

سجل سعر اليوان الصيني في البنك المركزي نحو  6.77 جنيه للشراء، 6.79 جنيه للبيع.

اليوان الصيني العملة الرسمية لجمهورية الصين الشعبية

اليوان الصيني هو العملة الرسمية لجمهورية الصين الشعبية، ويرمز له بالرمز (¥) أو بالحروف (CNY)، ويُعرف أيضًا باسم الرينمنبي (Renminbi)، أي “عملة الشعب".

ويصدر بنك الشعب الصيني العملة الصينية، وتُستخدم في جميع المعاملات الاقتصادية داخل البلاد.

تم اعتماد اليوان رسميًا عام 1949 بعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية، ليحل محل العملات المتعددة التي كانت متداولة آنذاك، وجاء اسمه من كلمة “يوان” التي تعني “وحدة” أو “دائرة”، في إشارة إلى شكل القطع النقدية القديمة.

ومنذ ذلك الحين، أصبح اليوان أحد أبرز العملات في آسيا والعالم، خاصة مع النمو الاقتصادي الهائل الذي حققته الصين خلال العقود الأخيرة.

اليوان الصينى 
اليوان الصينى، فيتو 

الفئات الورقية والمعدنية

العملات الورقية:

1 يوان: باللون الأخضر الفاتح.

5 يوانات: باللون البنفسجي.

10 يوانات: باللون الأزرق وتحمل صورة الزعيم الصيني “ماو تسي تونغ”.

20 يوانًا: باللون البني، وتُظهر مناظر طبيعية من نهر لي.

50 يوانًا: باللون الأخضر، وتحمل صورة “ماو تسي تونغ”.

100 يوان: باللون الأحمر، وهي أكبر فئات العملة المتداولة.
العملات المعدنية:

توجد بفئات 1 يوان، و5 و10 جياو، وتُصنع من معادن مختلفة مثل النيكل والنحاس والألومنيوم.

اليوان الصيني في السوق

 ويُعتبر اليوان الصيني من أهم العملات في العالم، حيث يحتل مكانة متقدمة ضمن سلة عملات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي (SDR).

كما تسعى الصين إلى تعزيز استخدام عملتها في التجارة الدولية، خاصة مع توسع مبادرة الحزام والطريق، التي تربط آسيا بأفريقيا وأوروبا.

ويستخدم اليوان بشكل متزايد في التعاملات التجارية والمالية بين الدول، خاصة في ظل سعي الصين إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي. 

وشهدت العملة الصينية تطويرات مستمرة في التصميم والعلامات الأمنية لضمان الحماية من التزوير، ومواكبة التطور التكنولوجي في أنظمة الدفع الرقمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنوك المصرية البنك المركزي والبنوك المصرية البنك المركزى المصرى اليوان الصيني مقابل الجنيه اليوان الصيني اليوان سعر اليوان الصينى في البنك المركزي سعر اليوان الصيني في البنك سعر اليوان سعر اليوان الصيني

مواد متعلقة

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 17 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت 17 يناير

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم السبت 17 -1-2026

6.79 جنيه، سعر اليوان الصيني في البنك المركزي صباح اليوم السبت

آخر تطورات سعر الخردة في السوق المحلي ببداية تعاملات اليوم

سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك الخرطوم المركزي

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت

ads

الأكثر قراءة

الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار غدا الأحد

5257 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت

أول تعليق لـ حسام حسن على خسارة منتخب مصر من نيجيريا بـ الكان

بالقصب والقلقاس، لماذا تحتفل الكنيسة بعيد الغطاس؟

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب نيجيريا أمام مصر بأمم أفريقيا

أخبار الاقتصاد اليوم: أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى في تاريخها.. المالية تعلن موعد صرف مرتبات يناير 2026.. ومصلحة الضرائب: الفاتورة الإلكترونية خطوة إلزامية لحماية النشاط وتجنب الغرامات

كأس عاصمة مصر، الإسماعيلي يتقدم 1-0 أمام وادي دجلة في الشوط الأول

قراءة تفوق الوصف، إشادات واسعة بأداء أشرف سيف في دولة التلاوة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت بالأسواق العالمية

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 17 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت 17 يناير

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم السبت 17 -1-2026

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قراءة تفوق الوصف، إشادات واسعة بأداء أشرف سيف في دولة التلاوة

قارئ يعيش مع الآيات، "دولة التلاوة" يحتفي بالشيخ محمد سيد ضيف

أداء يجمع بين الإتقان والخشوع، إشادات قوية بأداء محمود كمال في «دولة التلاوة»

المزيد
الجريدة الرسمية