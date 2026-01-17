منال عوض: نعمل على تسهيل استخدام وسائل النقل الجماعي (صور)

18 حجم الخط

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، على ترحيبها بكافة الأفكار الجديدة فى مجالات وبرامج عمل وزارة التنمية المحلية والمحافظات والأفكار خارج الصندوق تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية فى التطوير المستمر لآليات حصول المواطنين على الخدمات ومن بينها خدمات المرافق العامة وتطويرها وتحديث منظومة الدفع الالكتروني لها والرقمنة وتعزيز التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال تدشين منظومة الدفع الإلكترونى بأتوبيسات النقل العام

وأعربت الدكتورة منال عوض عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح منظومة الدفع المسبق والتذكرة المميكنة لأتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى، والتي تمثل خطوة مهمة في مسار تطوير خدمات النقل الجماعي، وتيسير حصول المواطنين على الخدمة بصورة أكثر تنظيمًا وسهولة.

وأضافت د. منال عوض أن تطبيق هذه المنظومة يأتي في إطار الجهود المستمرة لتحديث المرافق العامة، والاعتماد على الحلول الرقمية الحديثة في إدارة وتشغيل الخدمات، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء، ويساعد على تقديم خدمة أكثر كفاءة وانتظامًا لمستخدمي النقل العام.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن المنظومة الجديدة تسهم في تحسين آليات التشغيل والمتابعة، وتنظيم حركة الركاب، وتسهيل استخدام وسائل النقل الجماعي، وكذا تعزيز آليات الرقابة والمتابعة لمنظومة النقل العام بالهيئة والاستفادة من الكوادر البشرية في الهيئة فى قطاعات أخرى.

ووجهت الدكتورة منال عوض، الهيئة والشركات المتعاونة معها بسرعة الانتهاء من المشروع فى المواعيد المحددة وأهمية الاستمرارية والدعم الفنى المستمر وتوفير منافذ لتعريف المواطنين واستخراج الكارنيهات الخاصة بالمشروع لهم فى الجراجات الخاصة بالهيئة وتقديم شرح مبسط وسهل للخدمة الجديدة.

