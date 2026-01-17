السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

منال عوض: نعمل على تسهيل استخدام وسائل النقل الجماعي (صور)

منال عوض، فيتو
منال عوض، فيتو
18 حجم الخط
ads

أكدت  الدكتورة منال عوض  وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، على ترحيبها بكافة الأفكار الجديدة فى مجالات وبرامج عمل وزارة التنمية المحلية والمحافظات والأفكار خارج الصندوق تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية فى التطوير المستمر لآليات حصول المواطنين على الخدمات ومن بينها خدمات المرافق العامة وتطويرها وتحديث منظومة الدفع الالكتروني لها والرقمنة وتعزيز التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يدشنان التذكرة المميكنة لأتوبيسات النقل العام (فيديو وصور)

النقل العام تدرس زيادة عدد الأتوبيسات وقت الذروة

جاء ذلك خلال تدشين منظومة الدفع الإلكترونى بأتوبيسات النقل العام

وأعربت الدكتورة منال عوض عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح منظومة الدفع المسبق والتذكرة المميكنة لأتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى، والتي تمثل خطوة مهمة في مسار تطوير خدمات النقل الجماعي، وتيسير حصول المواطنين على الخدمة بصورة أكثر تنظيمًا وسهولة.

وأضافت د. منال عوض أن تطبيق هذه المنظومة يأتي في إطار الجهود المستمرة لتحديث المرافق العامة، والاعتماد على الحلول الرقمية الحديثة في إدارة وتشغيل الخدمات، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء، ويساعد على تقديم خدمة أكثر كفاءة وانتظامًا لمستخدمي النقل العام.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن المنظومة الجديدة تسهم في تحسين آليات التشغيل والمتابعة، وتنظيم حركة الركاب، وتسهيل استخدام وسائل النقل الجماعي، وكذا تعزيز آليات الرقابة والمتابعة لمنظومة النقل العام بالهيئة والاستفادة من الكوادر البشرية في الهيئة فى قطاعات أخرى. 

ووجهت الدكتورة منال عوض، الهيئة والشركات المتعاونة معها بسرعة الانتهاء من المشروع فى المواعيد المحددة  وأهمية الاستمرارية والدعم الفنى المستمر وتوفير منافذ لتعريف المواطنين واستخراج الكارنيهات الخاصة بالمشروع لهم فى الجراجات الخاصة بالهيئة وتقديم شرح مبسط وسهل للخدمة الجديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتوبيسات النقل العام الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الدفع الالكتروني النقل العام بالقاهرة هيئة النقل العام بالقاهرة منظومة الدفع الالكتروني منال عوض وزيرة التنمية المحلية منظومة النقل العام

مواد متعلقة

بـ 110 جنيهات وصالح لمدة سنتين، منافذ بيع كارت الدفع الإلكتروني لأتوبيسات النقل العام

ما تريد معرفته عن وظائف النقل العام المطلوبة في القاهرة (إنفو جراف)

بعد قرار تقسيم الأجرة، القائمة الكاملة لخطوط أتوبيسات النقل العام بالقاهرة (خاص)

ads

الأكثر قراءة

هدف ملغي، شوط أول سلبي بقمة السيتي ومان يونايتد بالدوري الإنجليزي (فيديو)

منح سنوية يحصل عليها الموظفون خلال 2026

نائب محافظ مطروح: إعادة تنظيم المواقف وفتح امتداد شارع علم الروم لإنهاء التكدسات المرورية

رسالة قوية من السيسي لترامب

نائب يسأل الحكومة عن نسبة مساهمة الصناعة والزراعة بالناتج المحلي

نائب حلف اليمين في البرلمان بالكوفية: "من لم يدرك أن فلسطين قضيته فليتُب توبة نصوحًا"

الدوري الإسباني، ريال مدريد يتعادل سلبيًا أمام ليفانتي بالشوط الأول

بعد إثارته للجدل، علماء شيعة يتبرؤون من تصريحات صدر الدين القبانجي بشأن "تشيع الأزهر"

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 17 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت 17 يناير

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم السبت 17 -1-2026

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل وردت أحاديث عن فضل العمرة في شهر شعبان؟

حرام ومخالف لمقاصد الشريعة، دار الإفتاء تحذر الشباب من "اختبار الصداقة"

الأزهر يكشف زيف الجماعات المتطرفة بكتاب "فصل المقال" لتصحيح المفاهيم باللغة الإنجليزية

المزيد
الجريدة الرسمية