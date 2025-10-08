"تقبل الآخر" لقاءات تثقيفية متنوعة لقصور الثقافة بالوادي الجديد

نظم فرع ثقافة الوادي الجديد، مجموعة متنوعة من اللقاءات التثقيفية والتوعوية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة بالمحافظات الهادفة إلى نشر الوعي وتعزيز القيم الإيجابية بين أفراد المجتمع.

أكد ذلك ابتسام عبد المريد مدير عام الثقافة بمحافظة الوادي الجديد، وأشارت إلى أن بيت ثقافة بولاق نظم ورشة حكي بعنوان "تقبل الآخر"، تحدثت خلالها أسماء حسين، مدير الموقع، عن أهمية هذه القيمة الإنسانية التي تقوم على التفهم والاحترام المتبادل بين الأفراد، مؤكدة أن تقبل الآخر ركيزة أساسية لبناء مجتمعات متسامحة، ويسهم في تبادل الخبرات والأفكار، ويقلل من الصراعات، ويعزز روح المحبة والتسامح بين الناس.

وقالت مدير ثقافة الوادي الجديد، إن قصر ثقافة الخارجة عقد ندوة بعنوان "مفهوم التطرف وعلاقته بالإرهاب" أدارها الشاعر ناصر محسب، وتحدث خلالها الشاعر حسين مخلوف موضحًا أن التطرف هو انحراف عن منهج الوسطية في الفكر أو السلوك، كما تطرق إلى أشكاله ومنها الديني والسياسي والفكري، أما الشاعر أحمد المقدم تناول مفهوم الإرهاب، مشيرا إلى أنه استخدام العنف والتهديد لبث الرعب والفوضى، موضحا خطورته على المجتمع.

وضمن الأنشطة المنفذة بإقليم وسط الصعيد الثقافي بإدارة جمال عبد الناصر، من خلال فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، أقامت مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة محاضرة بعنوان "الذكاء الاصطناعي كيف سيغير العمل في العالم" تحدث خلالها أحمد جبريل، من مديرية بالشباب والرياضة، عن التطور التكنولوجي وأثره في تغيير أنماط الحياة والعمل، كما تناول تفصيليا تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل والإنتاجية وحل المشكلات المعقدة.

أما بيت ثقافة ناصر الثورة أعد لقاء تناولت خلاله ناريمان محمد أخصائي المكتبات، أنواع السياحة موضحة دورها فى دعم الاقتصاد الوطني.



