اقتصاد

9 بنوك تتصدر ترتيب المتعاملين الرئيسيين بالبورصة خلال تداولات الأسبوع

واصلت البنوك تعزيز دورها المحوري في نشاط سوق المال المصري، بعدما تصدرت قائمة المتعاملين الرئيسيين من حيث قيم التداول خلال تعاملات الأسبوع، في مؤشر يعكس قوة السيولة المؤسسية وثقة المؤسسات المصرفية في أدوات السوق.


ترتيب البنوك وقيم التداول


- البنك الأهلي المصري
قيمة التداول: 199.17 مليار جنيه
نسبة من إجمالي التداولات: 19.2%

- سيتي بنك
قيمة التداول: 110.37 مليار جنيه
نسبة التداول: 10.6%

- البنك الأهلي الكويتي – مصر
قيمة التداول: 66.06 مليار جنيه
نسبة التداول: 6.4%

- بنك مصر
قيمة التداول: 60.86 مليار جنيه
نسبة التداول: 5.9%

- البنك العربي الأفريقي الدولي
قيمة التداول: 59.88 مليار جنيه
نسبة التداول: 5.8%

- بنك إتش إس بي سي مصر (HSBC)
قيمة التداول: 58.06 مليار جنيه
نسبة التداول: 5.6%

- التجاري وفا بنك – إيجيبت (ش.م.م)
قيمة التداول: 55.88 مليار جنيه
نسبة التداول: 5.4%

- بنك قناة السويس
قيمة التداول: 51.55 مليار جنيه
نسبة التداول: 5.0%

- بنك كريدي أجريكول
قيمة التداول: 46.41 مليار جنيه
نسبة التداول: 4.5%
 

 

 

تعاملات نهاية الأسبوع 

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات  الخميس 15 يناير 2026، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.972 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 43346 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 51891 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 19712 نقطة، وهبط  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 4497 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وانخفض  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 12196 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 16435 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 4529 نقطة.

تعاملات جلسة الأربعاء 

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات  الأربعاء، وخسر رأس المال السوقي 43 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.980 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30"  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 43058 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 51871 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 19580 نقطة.

وهبط  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 4525 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 12396 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 16648 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 4553 نقطة.

 

