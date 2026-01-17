السبت 17 يناير 2026
قرار جديد من حي غرب القاهرة بشأن التصوير السينمائي والتلفزيوني بشوارع الحي

حى غرب القاهرة، فيتو
أعلنت رئاسة حى غرب القاهرة، ضرورة التنسيق مع الحي في حال التصوير السينمائي والتلفزيوني بشوارع الحي، والاتصال على غرفة عمليات الحي أو رقم “الواتس آب” للحى، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتنظيم الأعمال والحركة المرورية والحفاظ على الانضباط العام وضمان عدم إزعاج المواطنين.

محافظة القاهرة تنهي أعمال تطوير نفق المدارس بالطريق الدائري

محافظة القاهرة تعلن الطوارئ استعدادا للأمطار

وحذرت رئاسة حى غرب القاهرة فى حال التصوير بدون ابلاغ الحى وتصريح منه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار الالتزام بالقانون والحفاظ على المظهر الحضارى.

على جانب آخر، دشنت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة منظومة الدفع المسبق لتذكرة أتوبيسات النقل العام “التذكرة المميكنة”.

وتفقدت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة غرفة العمليات بهيئة النقل العام، واستعرض المهندس عصام الشيخ رئيس هيئة النقل العام آلية عمل المنظومة، حيث يكون هناك ملف للمحصل وتاريخ للوردية وإيرادات الخط فى اليوم.

يأتى ذلك تزامنا مع تطبيق الدفع الإلكترونى بدلا من التذكرة الورقية من خلال كارت مسبق الشحن، حيث يتم خصم قيمة الرحلة إلكترونيا عند تمرير جهاز التحصيل وفقا لعدد المحطات.

